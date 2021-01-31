Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Ереване суд освободил оппозиционеров, выступающих против Пашиняна

В Ереване суд освободил оппозиционеров, выступающих против Пашиняна

В Ереване суд освободил оппозиционеров, выступающих против Пашиняна

Суд в Ереване освободил четверых из пяти оппозиционеров, которых власти подозревают в попытке захвата здания правительства Армении, сообщил РИА Новости глава правозащитной организации «Правовой путь», бывший замминистра юстиции страны Рубен Меликян.

Протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пытались войти в здание правительства, однако были оттеснены полицией.

В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье «попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору». В рамках дела правоохранители задержали известного советского боксера, чемпиона мира и Европы Исраела Акопкохяна, экс-депутата парламента Арагаца Ахояна, организаторов акции протеста Аршака Закаряна и Тиграна Чобаняна, основателя общественной организации «Камк» (Воля) Ваагна Чахаляна.

«Четверых задержанных отпустили. Акопкохян еще остается под стражей. Завтра в 16.00 зачитают постановление по его делу. До 16.00 он останется под стражей», — сказал правозащитник.

После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви — католикос Гарегин II и католикос Арам I.

Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.

# Политика
По материалам: eadaily.com
Заказать крауд

Последние новости

Названы главные цели превентивного удара НАТО по Калининградской области
Названы главные цели превентивного удара НАТО по Калининградской
В Ереване суд освободил оппозиционеров, выступающих против Пашиняна
В Ереване суд освободил оппозиционеров, выступающих против Пашиняна
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Россия, Армения и Азербайджан займутся транспортным обеспечением в Карабахе
Россия, Армения и Азербайджан займутся транспортным обеспечением
Друг Путина объявил себя хозяином скандально известного дворца в Геленджике
Друг Путина объявил себя хозяином скандально известного дворца в
31 января в центре Москвы будут закрыты кафе и рестораны
31 января в центре Москвы будут закрыты кафе и рестораны
Более 0,5 млн человек заболели коронавирусом за сутки в мире
Более 0,5 млн человек заболели коронавирусом за сутки в мире
Кейт Миддлтон рассказала, какую новую профессию она освоила во время карантина
Кейт Миддлтон рассказала, какую новую профессию она освоила во время
В Тегеране опровергли вторжение израильских F-35 в иранское небо
В Тегеране опровергли вторжение израильских F-35 в иранское небо
Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы, сыгравшие в кино представителей ЛГБТК-сообщества
Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы,
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел в Трампа
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел

Топ на сегодня

СМИ: США ответили на теракт в Ираке ликвидацией главаря террористов
СМИ: США ответили на теракт в Ираке ликвидацией главаря террористов
Лига безопасного интернета призвала онлайн-площадки остановить распространение экстремистских материалов
Лига безопасного интернета призвала онлайн-площадки остановить
Завершается первый тур федерального этапа конкурса «Учитель года России – 2020»
Завершается первый тур федерального этапа конкурса «Учитель года
МИД России обещает главе дипломатии Евросоюза «серьезный разговор»
МИД России обещает главе дипломатии Евросоюза «серьезный разговор»
Лунный календарь красоты и ухода за собой на февраль 2021 года
Лунный календарь красоты и ухода за собой на февраль 2021 года

Еще по теме

В Армении суд освободил задержанных лидеров оппозиции
Сержа Саргсяна выбрали премьер-министром Армении
Митинг в Ереване собрал десятки тысяч человек
Сторонники Пашиняна начали блокировать суды в Ереване