В Ереване суд освободил оппозиционеров, выступающих против Пашиняна

Анастасия Иванова

Суд в Ереване освободил четверых из пяти оппозиционеров, которых власти подозревают в попытке захвата здания правительства Армении, сообщил РИА Новости глава правозащитной организации «Правовой путь», бывший замминистра юстиции страны Рубен Меликян.

Протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пытались войти в здание правительства, однако были оттеснены полицией.

В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье «попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору». В рамках дела правоохранители задержали известного советского боксера, чемпиона мира и Европы Исраела Акопкохяна, экс-депутата парламента Арагаца Ахояна, организаторов акции протеста Аршака Закаряна и Тиграна Чобаняна, основателя общественной организации «Камк» (Воля) Ваагна Чахаляна.

«Четверых задержанных отпустили. Акопкохян еще остается под стражей. Завтра в 16.00 зачитают постановление по его делу. До 16.00 он останется под стражей», — сказал правозащитник.

После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви — католикос Гарегин II и католикос Арам I.

Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.