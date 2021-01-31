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В Италию запрещён въезд посещавшим Бразилию в течении последних 14 дней

В Италию запрещён въезд посещавшим Бразилию в течении последних 14 дней

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца издал распоряжение, запрещающее въезд в страну посещавшим в течение последних 14 дней Бразилию, сообщает Adnkronos.

По его словам, пишет агентство, «необходимо сохранять осторожность в то время, как наши учены изучают варианты COVID-19».

Сделанные в Италии за сутки более 298 тысяч тестов на COVID-19 выявили 13 574 новых случаев инфицирования, что на 859 случаев меньше, чем днём ранее. Об этом говорится в субботнем бюллетене министерства здравоохранения страны.

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Соотношение количества сделанных тестов к числу полученных положительных результатов составило 4,27 процента (против 5,05 процента 29 января).

В области Валле-д’Аоста за сутки выявлен всего один новый случай инфицирования коронавирусом, в то же время в Ломбардии обнаружено 1 832 заболевших, в Кампании -1 366 и в Эмилии-Романье — 1 314.   

Число точно установленных носителей вируса в Италии на сегодняшний день составляет 463 352. За прошедшие сутки выздоровели 16 764 человека. В то же время зарегистрирован 421 летальный случай, вызванный коронавирусом.      

За время пандемии, первым сигналом которой в Италии год назад стала госпитализация 30 января в римской клинике при Институте инфекционных болезней имени Ладзаро Спалланцани двух пожилых китайских туристов, больных коронавирусом нового типа, в стране заразились им, включая 88 279 умерших и 1 990 152 выздоровевших, 2 541 783 человека.

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По материалам: pnp.ru
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