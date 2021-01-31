В Киеве назвали население Донецка и Луганска «русифицированным»

Алексей Вольцев

Реинтеграция Донбасса сопряжена с «дерусификацией», Киев должен создать условия для «нежной украинизации» региона, считает уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

«Что касается русского языка, согласитесь, и тут социология может нам это подтвердить, что он присутствует в основном в областных центрах, то есть это язык урбанистики. В преимущественном большинстве сельское население — исключительно украиноязычное. Я могу это сказать и по югу, и по востоку Украины, западу и другим регионам», — сказал он в интервью «Пятому каналу» 30 января.

По его словам, «абсолютно правильно подтвердили некоторые жители Донецкой и Луганской областей, что они не русскоязычные, а русифицированные».

«И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса — это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», — добавил Креминь.

Он полагает, для этого «нужно общаться с ними на языке любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая».

По его утверждению, даже на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса общаются на украинском, «но пока на кухне».

Парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь.

Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык — это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США. Он также отметил, что нынешний закон — это очередной, 12-й, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях, напомнил Патрушев.