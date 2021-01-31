В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом

Лидия Мартынова

В центре Санкт-Петербурга хулиганствующие молодчики напали на сотрудника полиции и пытались его повалить на землю.

Как передаёт «Фонтанка», инцидент произошёл в воскресенье на Сенной площади во время несанкционированной акции протеста. Несколько человек набросились на сотрудника полиции, и пытаясь повалить на землю, несколько раз ударили его.

Чтобы отбиться от хулиганов полицейский вытащил из кобуры табельное оружие и припугнул им нападавших.

Ранее ИА Newstes писало о том, что в районе Сенной площади силы правопорядка применили слезоточивый газ в отношении толпы агрессивно настроенных протестующих.

Также известно, что в центр города в воскресенье были введены внутренние войска.

С самого раннего утра правоохранители проводили обыски в квартирах петербургских оппозиционеров. Известно, что силовики побывали у руководителя движения «Красивый Петербург» Красимира Врански, экс-главы петербургского штаба Алексея Навального Полины Костылевой, многих других.