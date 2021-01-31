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В СПЧ считают незаконные акции в России провокацией

В СПЧ считают незаконные акции в России провокацией

Проходящие 31 января в России несанкционированные акции являются провокацией, они не имеют отношения к защите прав, заявил председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

«То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношения ни к защите прав, ни к борьбе за лучшую жизнь. То, что мы наблюдаем сегодня, — это провокация», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ обратил внимание, что нужно «очень ясно разделять протест в форме митингов, шествий, манифестаций», который предполагает Конституция России. «Защита прав, свобод, прав отдельных групп населения — это все предполагает любое демократическое общество», — отметил Валерий Фадеев.

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Председатель Совета при Президенте сообщил, что в Совете внимательно следят за происходящим, пояснив, что в СПЧ не принимали официального решения отправить наблюдателей на несогласованные акции. «В СПЧ нет института наблюдателей. Никаких решений о том, чтобы отправить официальных наблюдателей, нет», — пояснил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что организаторы несогласованных акций протеста — пешки в «большой игре» против России. 

При этом спикер палаты подчеркнул, что нет оправдания тому, что в акции протеста были вовлечены дети. «Конечно, мы озабочены тем, что политики используют детей — это недопустимо. В цивилизованном обществе детей нельзя использовать, нельзя создавать угрозу жизни ребенка, кто бы ни собирал детей на массовые мероприятия», — пояснил он, напомнив, что в нашей стране за это предусмотрена уголовная ответственность.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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