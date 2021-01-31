В Тегеране опровергли вторжение израильских F-35 в иранское небо

Влада Некрасова

Израильские истребители-бомбардировщики F-35 не вторгались в воздушное пространство Ирана поздно вечером в пятницу, 29 января, как об этом поспешили сообщить некоторые западные и арабские СМИ, передаёт близкое к Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) новостное агентство Tasnim.

Утром в субботу появились сообщения, что в Тегеране была включена сирена из-за предполагаемой угрозы авиаударов по иранской столице.

Неназванный источник в КСИР опроверг слухи о проникновении израильских F-35 в небо Ирана и заявил, что «инцидент, произошедший прошлой ночью, не имеет ничего общего с воздушными угрозами, которые приведут в действие систему противовоздушной обороны страны».

Согласно видео, опубликованным пользователями социальных сетей Ирана, в пятницу на западе Тегерана на несколько минут сработали сирены воздушной тревоги . Примерно в то же время рейс Turkish Airlines из Стамбула в Тегеран совершил облёт иранской столицы, прежде чем его перенаправили в Баку, свидетельствуют данные портала Flight Radar 24.

Как сообщило позднее государственное телевидение Ирана со ссылкой на неназванные официальные источники, эти два события не были связаны друг с другом.

В отделе по связям с общественностью тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни заявили, что маршрут пассажирского борта Turkish Airlines был изменён из-за плохих погодных условий, а генеральный директор Организации по управлению кризисными ситуациями Тегерана сказал в эфире государственного телевидения ИРИ, что сирена, которую слышали в столице, была «сигналом системы безопасности комплекса, который был активирован из-за сбоя, вызванного сильным дождём».

Иран «сравняет с землёй» Тель-Авив и Хайфу в случае нападения Израиля на Исламскую Республику, предупредил 27 января официальный представитель Вооружённых сил ИРИ бригадный генерал Абольфазл Шекарчи. Это произошло на следующий день после того, как начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави заявил, что военное руководство еврейского государства разрабатывает новые планы противодействия ядерному потенциалу Тегерана

Израиль обновляет свои оперативные планы против Ирана, и любое возвращение Соединённых Штатов к ядерному соглашению 2015 года с Тегераном будет «неправильным». Об этом, как сообщало ИА Newstes, 26 января заявил начальник израильского Генштаба Авив Кохави. «Возврат к ядерному соглашению 2015 года или к аналогичному соглашению с несколькими улучшениями — это плохо и неправильно с оперативной и стратегической точки зрения», — подчеркнул Кохави. По его словам, действия Ирана, который отрицает, что он стремится к созданию ядерного оружия, показали, что в конечном итоге он может принять решение и быстро продвинуться к созданию такого оружия. «В свете фундаментального анализа я поручил Армии обороны Израиля подготовить ряд оперативных планов в дополнение к уже имеющимся, — сообщил генерал. — Конечно, решение о реализации будет принимать политическое руководство, но эти планы должны быть представлены».