Вакцинироваться против ковида готовы почти 40% украинцев

Лидия Мартынова

Лишь 39% украинцев готовы к бесплатной вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов, информирует Еспресо.TV.Относительно медиков, работающих с больными ковидом, которые относятся к первой группе вакцинации, то из них к прививке готовы лишь 38%."Я врач по образованию и не позволяю комментировать эти вопросы. У нас существуют соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины", - заявил Степанов.Он также заверил, что уже 1 февраля правительство расскажет о новых договоренностях, заключенных Минздравом, которые касаются вакцинации.