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Вакцинироваться против ковида готовы почти 40% украинцев

Вакцинироваться против ковида готовы почти 40% украинцев
Лишь 39% украинцев готовы к бесплатной вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов, информирует Еспресо.TV.

Относительно медиков, работающих с больными ковидом, которые относятся к первой группе вакцинации, то из них к прививке готовы лишь 38%.

"Я врач по образованию и не позволяю комментировать эти вопросы. У нас существуют соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины", - заявил Степанов.
Он также заверил, что уже 1 февраля правительство расскажет о новых договоренностях, заключенных Минздравом, которые касаются вакцинации.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info
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