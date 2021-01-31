Вакцину от коронавируса получили в ДНР

Влада Некрасова

Первая партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР 31 января.

Вакцинация бесплатна. Ее планируют проводить на 32 пунктах в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.

В первую очередь препаратом «Спутник V» планируется вакцинировать жителей ДНР, относящихся к группе повышенного риска. Вакцинированные жители получают справку о вакцинации против Covid-19.