Вакцину от коронавируса получили в ДНР
Сегодня, 10:20 Влада Некрасова
Первая партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР 31 января.
Вакцинация бесплатна. Ее планируют проводить на 32 пунктах в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.
В первую очередь препаратом «Спутник V» планируется вакцинировать жителей ДНР, относящихся к группе повышенного риска. Вакцинированные жители получают справку о вакцинации против Covid-19.
По материалам: eadaily.com