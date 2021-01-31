ВВС: Признание независимости Тайваня означает начало войны с Китаем

Влада Некрасова

Если иностранные партнеры, в том числе США, признают независимость государственного образования на острове Тайвань, то это может означать начало войны с КНР. Об этом пишет издание ВВС со ссылкой на представителя министерства обороны Китая У Цянь."Подобные действия необходимыми для решения текущей ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и защиты национального (для материкового Китая - ред.) суверенитета и безопасности", - прокомментировал чиновник ситуацию с активностью китайских военных самолетов вблизи острова.Он добавил, что это можно расценивать как официальный ответ на провокации Тайваня."Мы предупреждаем по поводу элементов" независимости Тайваня "- те, кто играет с огнем, сгорят, а независимость Тайваня означает войну", - добавил В Цянь.Напомним, в сентябре министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву призвал международное сообщество помочь защитить остров Тайвань от потенциальной военной угрозы со стороны Китая, опасаясь "реальной возможности" войны. Комментарии министра Джозефа Ву прозвучали на фоне прибытия на остров американского чиновника из Министерства экономики США Кита Крачи. Кот Крачи прибыл на Тайвань с двухдневным визитом.