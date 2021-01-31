Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ВВС: Признание независимости Тайваня означает начало войны с Китаем

ВВС: Признание независимости Тайваня означает начало войны с Китаем

ВВС: Признание независимости Тайваня означает начало войны с Китаем
Если иностранные партнеры, в том числе США, признают независимость государственного образования на острове Тайвань, то это может означать начало войны с КНР. Об этом пишет издание ВВС со ссылкой на представителя министерства обороны Китая У Цянь.

"Подобные действия необходимыми для решения текущей ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и защиты национального (для материкового Китая - ред.) суверенитета и безопасности", - прокомментировал чиновник ситуацию с активностью китайских военных самолетов вблизи острова.

Он добавил, что это можно расценивать как официальный ответ на провокации Тайваня.

"Мы предупреждаем по поводу элементов" независимости Тайваня "- те, кто играет с огнем, сгорят, а независимость Тайваня означает войну", - добавил В Цянь.
Напомним, в сентябре министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву призвал международное сообщество помочь защитить остров Тайвань от потенциальной военной угрозы со стороны Китая, опасаясь "реальной возможности" войны. Комментарии министра Джозефа Ву прозвучали на фоне прибытия на остров американского чиновника из Министерства экономики США Кита Крачи. Кот Крачи прибыл на Тайвань с двухдневным визитом.
# В мире
По материалам: gogetnews.info
Заказать крауд

Последние новости

Модная битва: Виктория Шелягова против Беллы Хадид
Модная битва: Виктория Шелягова против Беллы Хадид
"Наркотики уничтожают отношения": лейбл Тимы Белорусских раскрыл причины его ухода
"Наркотики уничтожают отношения": лейбл Тимы Белорусских раскрыл
ВВС: Признание независимости Тайваня означает начало войны с Китаем
ВВС: Признание независимости Тайваня означает начало войны с Китаем
Как борода и щетина влияют на энергетику мужчин
Как борода и щетина влияют на энергетику мужчин
Главком ВС Украины подал в суд на Минобороны
Главком ВС Украины подал в суд на Минобороны
Дело о нарушении санэпиднорм на акции 23 января передано в СК
Дело о нарушении санэпиднорм на акции 23 января передано в СК
Байден выступит с первой президентской речью 1 февраля
Байден выступит с первой президентской речью 1 февраля
В Киеве назвали население Донецка и Луганска «русифицированным»
В Киеве назвали население Донецка и Луганска «русифицированным»
Колесо Года: праздник Имболк 1 февраля 2021 года
Колесо Года: праздник Имболк 1 февраля 2021 года
Пресс-секретарь рассказал о любви Ельцина макать полено в суп
Пресс-секретарь рассказал о любви Ельцина макать полено в суп
Модная битва: Эмма Коррин против Юлии Снигирь
Модная битва: Эмма Коррин против Юлии Снигирь
Названы главные цели превентивного удара НАТО по Калининградской области
Названы главные цели превентивного удара НАТО по Калининградской

Топ на сегодня

Лига безопасного интернета призвала онлайн-площадки остановить распространение экстремистских материалов
Лига безопасного интернета призвала онлайн-площадки остановить
Сбившему группу школьников сыну генерала дали 8 лет
Сбившему группу школьников сыну генерала дали 8 лет
Генконсул России в Нарве отрицает свою тайную вакцинацию
Генконсул России в Нарве отрицает свою тайную вакцинацию
Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы, сыгравшие в кино представителей ЛГБТК-сообщества
Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы,
Меган Фокс спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Колсоном Бэйкером
Меган Фокс спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом

Еще по теме

Китай усиливает военную активность возле Тайваня – Reuters
Тайбэй назначил нового главу Фонда обменов через Тайваньский пролив
Пекин предупредил США о последствиях нарушения принципа "одного Китая"
МИД Китая прокомментировал звонок Трампа президенту Тайваня