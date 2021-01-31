Задержанных детей на незаконных акциях в это воскресенье «в разы меньше»

Влада Некрасова

Задержанных детей на несанкционированных акциях в поддержку блогера Алексея Навального 31 января оказалось «в разы меньше», чем неделю назад. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам воскресных протестных акций.

«В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы, а где-то не было совсем. Разъяснения, родительские призывы услышаны», — написала Кузнецова в «Фейсбуке».

Для того, чтобы детей не вовлекали в такие акции, по мнению Кузнецовой, «нужна большая работа по созданию и продвижению позитивного созидательного контента для детей и подростков».

«А прямо сейчас уже реально сделать один шаг: быть рядом со своими детьми, быть примером для них, стремиться поступать так, как мы хотим, чтобы поступали наши дети. Ради них самих и их будущего», — пишет правозащитница.