Звездный Instagram: из зимы в лето и обратно

Вадим Карасев

В былые времена Неделя моды в Париже, которая только-только закончилась, могла бы стать главным инфоповодом в инстаграмах звезд, но в этом году по понятным причинам на показы добралось преступно малое количество знаменитостей. Впрочем, грусти по этому поводу у них самих не наблюдается — отсутствие насыщенной светской жизни наши герои компенсируют ударным отдыхом. На пляжах Бали и Мальдивских островов, в горах Сочи и солнечном Лос-Анджелесе — каждый нашел место себе по душе!

Ну а когда фолловеры звезд не заняты разглядыванием идиллических фото из райских уголков земли, у них есть время, чтобы обсудить новую внешность Деми Мур и нос Анастасии Решетовой, еще раз поздравить Кети Топурию с рождением ребенка и посмеяться над архивными фото Насти Ивлеевой.

Чем еще запомнилась эта неделя — в нашей подборке!





Елена Летучая





Яна Рудковская с сыном





Клава Кока





Светлана Лобода





Нина Агдал





Ева Лонгория с сыном





Анастасия Решетова





Дарья Клюкина





Сиара





Кристина Асмус





Ани Лорак





Ида Галич





Настя Ивлеева





Дима Билан





Джиган и Оксана Самойлова с детьми





Наталья Подольская





Ирена Понарошку





Кети Топурия с сыном





Ксения Собчак





Айза Долматова





Равшана Куркова





Джаред Лето





Светлана Бондарчук





Мария Кожевникова





Полина Аскери





Ким Кардашьян





Рози Хантингтон-Уайтли





Елена Перминова и Александр Лебедев





Джиджи Хадид





Надежда Оболенцева





Ляйсан Утяшева





Евгений Чичваркин и Ника Белоцерковская





Леся Кафельникова





Кьяра Ферраньи с сыном





Синди Кроуфорд





Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном





Дженнифер Лопес





Алена Шишкова





Нюша





Эшли Грэм





Тина Канделаки





Надя Дорофеева





Николь Шерзингер





Анна Седокова





Тина Кунаки





Вера Брежнева





Сальма Хайек





Юлия Снигирь





Елена Темникова





Екатерина Варнава





Кайли Дженнер





Виктория Шелягова