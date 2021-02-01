1 февраля повышается тариф «Платон»

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Индексацию платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения большегрузами, будут рассчитывать, исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 по декабрь 2020 года включительно.

Таким образом, проезд по федеральным трассам возрастет в цене на 14 копеек: то есть до 2,34 рубля за километр. Полученные средства направят на капитальный ремонт федеральных дорог.

Законы, вступающие в силу с 1 февраля

Прежде размер платы в рамках госсистемы «Платон» составлял 2,2 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, тариф подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции.

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