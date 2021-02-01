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1 февраля повышается тариф «Платон»

1 февраля повышается тариф «Платон»

Тема: Какие законы вступают в силу


Индексацию платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения большегрузами, будут рассчитывать, исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 по декабрь 2020 года включительно.

Таким образом, проезд по федеральным трассам возрастет в цене на 14 копеек: то есть до 2,34 рубля за километр. Полученные средства направят на капитальный ремонт федеральных дорог.

Законы, вступающие в силу с 1 февраля


Прежде размер платы в рамках госсистемы «Платон» составлял 2,2 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, тариф подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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