Анджелина Джоли с дочерью Захарой на шопинге в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

45-летняя Анджелина Джоли в очередной раз попала в объективы репортеров. На минувших выходные папарацци засняли ее в компании 16-летней приемной дочери Захары: вместе они отправились на шопинг в один из элитных универмагов Лос-Анджелеса, где собраны исключительно люксовые бренды.





Анджелина Джоли с дочерью Захарой

Для прогулки по магазинам Энджи выбрала расслабленный образ: на ней были легкое белое платье в пол и классический бежевый тренч. Мать и дочь провели в торговом центре какое-то время и вышли оттуда с несколькими пакетами новой одежды.

Примечательно, что, несмотря на статус мировой суперзвезды, Анджелина Джоли регулярно выбирается на прогулки, шопинг или в супермаркет в основном в сопровождении кого-то из своих шестерых детей. Так, на прошлой неделе она тоже была замечена на публике: актриса отправилась за продуктами вместе с 12-летним сыном Ноксом.





Напомним, уже больше четырех лет Анджелина Джоли продолжает бороться за опеку над детьми со своим бывшим мужем (он официально обрел такой статус в апреле 2020 года), 57-летним Брэдом Питтом. Брэд настаивает на равной опеке, однако Энджи не соглашается на его условия, а он, в свою очередь, также не намерен сдаваться.

Инсайдеры поговаривают, что больше всего от бесконечных судебных тяжб некогда самой красивой пары Голливуда как раз страдают их дети. По слухам, сочельник биологические дети бывших супругов, 14-летняя Шайло и 12-летние Вивьен и Нокс, провели вместе с отцом, в то время как старшие дети были в канун Рождества вместе с Энджи.



