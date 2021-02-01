Армения одобрила применение российской вакцины «Спутника V»

Анастасия Иванова

Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины против коронавирусной инфекции Covid-19 «Спутник V». Об этом сообщает сегодня, 1 февраля, пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ Министерством здравоохранения Республики Армения», — заявили в фонде.

Решение об одобрении медпрепарата принято распоряжением министерства здравоохранения закавказской республики на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.

20 января стало известно, что Минздрав Армении принял решение о приобретении вакцины производства британо-шведской компании AstraZeneca. Она будет доступна уже в марте текущего года и предназначена для 3% населения закавказской республики. На первом этапе вакцину получат жители и сотрудники центров ухода за пожилыми людьми, медработники, лица в возрасте 65 лет и старше, пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте от 16 до 64 лет. На следующем этапе будут вакцинироваться преподаватели, сотрудники МЧС, военнослужащие, работники сферы юстиции и общественного транспорта, а также госслужащие.

Заместитель гендиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян ранее сообщила, что армянская сторона ведёт переговоры по возможным поставкам в страну четырёх видов противокоронавирусных вакцин, в том числе с российским производителем. На одном их первых этапов планируется приобрести соответствующие медпрепараты для 10% населения Армении.

«Спутник V» зарегистрирован в Аргентине, Белоруссии, Венесуэле, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, Тунисе и Объединённых Арабских Эмиратах.

На прошлой неделе сообщалось, что Россия и Иран заключили договор о сотрудничестве по вакцине «Спутник V», который в том числе предполагает её производство на территории Исламской Республики.