Астрономические факты, которые перевернут ваше представление о мироздании и Вселенной

Вадим Карасев

Наша Вселенная почти не изучена, она таит в себе множество загадок, но ученые все равно уже кое-что о ней знают. Эксперты рассказали о фактах, которые перевернут ваше представление о том, как устроен мир.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о механизмах жизни и смерти Вселенной. Они помогут вам осознать, насколько все в нашем мире таинственно и символично. Настало время немного расширить эти знания, удивившись необычным фактам и цифрам.

Существуют планеты из алмазов

Сравнительно недавно астрономы обнаружили необычную планету, которая находится на огромном удалении от нас. Мы ее никогда не сможем увидеть воочию, но эксперты утверждают, что она почти полностью состоит из алмазов. На этой планете огромное давление и температура, что и является причиной превращения ее в огромную драгоценность.

Это говорит нам о том, что во вселенной может существовать абсолютно всё. В масштабах мироздания золото, алмазы и платина не являются чем-то уникальным. Мы должны удивляться и радоваться не кольцам с бриллиантами, не килограммовым цепочкам из драгоценных металлов, а тому, что мы существуем, ведь разумная жизнь пока обнаружена не была, да и вряд ли когда-либо будет.

Есть места, где время останавливается

Мы зависим от времени — стареем, меняемся, — но есть места в космосе, в которых время останавливается. Речь идет о черных дырах. Это точки пространства, в которых теряется всё — информация, время, материя. Там не существует ничего. Точнее, там всё происходит иначе, но мы пока не знаем, как.

Версий о том, как появляются и живут черные дыры, очень много. Многие из них доказаны лишь в теории. Они показывают нам, что время относительно и оно может течь по-разному, хоть и никогда не пойдет вспять. Цените каждую секунду вашей жизни, потому что даже человеческая цивилизация в масштабах времени Вселенной — это просто песчинка. Вселенной почти 14 000 000 000 лет, а человечеству — примерно 300-350 тысяч.

Оценка нашей малозначительности

Для мироздания и Вселенной мы является не просто микробами или атомом, а чем-то невероятно малым, что лежит за гранью обыденного понимания. Начнем с самого простого — расстояний. Если представить себе, что видимая Вселенная — это шар (хотя это не так), то расстояние от одного ее конца до другого на данный момент составляет около 93 миллиардов световых лет. Чтобы понять, насколько это чудовищная цифра, просто представьте, что один световой год равен примерно 9 460 730 472 580 километрам (девяти с половиной триллионам километров).

От Солнца до ближайшей звезды Проксима Центавра — примерно 4 световых года. Согласно расчетам, если мы вылетим к этой звезде сейчас, то прилетим к ней только через 18-20 тысяч земных лет. До центра нашей галактики лететь потребуется уже 125 миллионов лет. Теперь вы можете понять, что мы для Вселенной — лишь миг по временной шкале и песчинка в размерах.

Вселенная когда-то умрет

Солнце начало свой путь 4,6 миллиардов лет назад. Оно будет светить еще около 5 миллиардов лет. Наша планета закончит жизнь чуть раньше, потому что Солнце ее поглотит. Вселенная зародилась почти 14 миллиардов лет назад, а жить она перестанет тогда, когда исчезнут все звезды и вся привычная нам материя.

Примерно через 100 000 000 000 000 (сто триллионов) лет прекратится формирование новых звезд. Далее Вселенная начнет темнеть и превращаться в холодное и безжизненное место. Кто-то из ученых считает, что в итоге пространство начнет сжиматься. Другие считают, что Вселенная так и останется «супом» из простейших частиц. Так или иначе, то, что есть сейчас, прекратит свое существование. Необходимо помнить о том, что и мы не вечны. В этом нет ничего страшного — это нормальное течение событий. Старайтесь наслаждаться текущим моментом и не думать о прошлом, потому что будущее невероятно коротко и тем ценно.