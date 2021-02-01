Более 900 студентов Владимирской области сдали демоэкзамен по стандартам WorldSkills

Влада Некрасова

Во Владимирской области более 900 студентов колледжей сдали демонстрационные экзамены по направлениям «Сетевое и системное администрирование», «Администрирование отеля», «Сварочные технологии», «Технологии моды», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Предпринимательство», «Бухгалтерский учет», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Преподавание музыки в школе», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Мехатроника», «Обслуживание грузовой техники», «Кузовной ремонт», «Лабораторный химический анализ», «Поварское дело», «Промышленная механика и монтаж» и другим. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования региона.

Студенты выполнили задания на аккредитованных площадках, оснащенных необходимым материалом и инструментами. В этом году экзамен был организован в 23 образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования.

Испытания проводились с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Выпускники успешно справились с экзаменационными заданиями и получили паспорт компетенций, подтверждающий профессиональную подготовку, который пригодится им при трудоустройстве.