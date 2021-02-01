Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Более 900 студентов Владимирской области сдали демоэкзамен по стандартам WorldSkills

Более 900 студентов Владимирской области сдали демоэкзамен по стандартам WorldSkills

Более 900 студентов Владимирской области сдали демоэкзамен по стандартам WorldSkills

Во Владимирской области более 900 студентов колледжей сдали демонстрационные экзамены по направлениям «Сетевое и системное администрирование», «Администрирование отеля», «Сварочные технологии», «Технологии моды», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Предпринимательство», «Бухгалтерский учет», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Преподавание музыки в школе», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Мехатроника», «Обслуживание грузовой техники», «Кузовной ремонт», «Лабораторный химический анализ», «Поварское дело», «Промышленная механика и монтаж» и другим. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования региона.

Студенты выполнили задания на аккредитованных площадках, оснащенных необходимым материалом и инструментами. В этом году экзамен был организован в 23 образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования.

Испытания проводились с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Выпускники успешно справились с экзаменационными заданиями и получили паспорт компетенций, подтверждающий профессиональную подготовку, который пригодится им при трудоустройстве.

# Общество
По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Томске откроются новые школы и детские сады
В Томске откроются новые школы и детские сады
Власти Санкт-Петербурга утвердили региональный стандарт организации питания школьников
Власти Санкт-Петербурга утвердили региональный стандарт организации
Российские регионы готовы к проведению ЕГЭ по информатике на компьютере
Российские регионы готовы к проведению ЕГЭ по информатике на
В России выросли цены на легковые автомобили
В России выросли цены на легковые автомобили
Мила Кунис рассказала о жизни с мужем Эштоном Катчером и детьми на карантине: "Мы все созависимы"
Мила Кунис рассказала о жизни с мужем Эштоном Катчером и детьми на
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся
Более 900 студентов Владимирской области сдали демоэкзамен по стандартам WorldSkills
Более 900 студентов Владимирской области сдали демоэкзамен по
Определены призеры конкурса «Учитель года России – 2020»
Определены призеры конкурса «Учитель года России – 2020»
Иран запустил новейшую ракету-носитель
Иран запустил новейшую ракету-носитель
Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые вышли в свет после слухов о помолвке
Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые вышли в свет после слухов о
Кремль и тренды Давоса: Сотрудничать, но с учетом интересов России
Кремль и тренды Давоса: Сотрудничать, но с учетом интересов России
Минздрав назвал условия помещения пьяных в вытрезвители
Минздрав назвал условия помещения пьяных в вытрезвители

Топ на сегодня

В России вступает в силу закон о соцсетях
В России вступает в силу закон о соцсетях
Президент Чехии: Навальный не демократ, а националист
Президент Чехии: Навальный не демократ, а националист
Роспотребнадзор ожидает снижение заболеваемостью Covid-19 весной
Роспотребнадзор ожидает снижение заболеваемостью Covid-19 весной
Испания выдала России бизнесмена, обвиненного в уходе от налогов почти на 3 миллиарда рублей
Испания выдала России бизнесмена, обвиненного в уходе от налогов
Зеленский заявил о готовности помочь США в расследовании с Деркачем
Зеленский заявил о готовности помочь США в расследовании с Деркачем

Еще по теме

Студенты волгоградских колледжей сдали демонстрационные экзамены
Во Владимирской области бесплатное обучение по программе WorldSkills Express прошли 1150 человек
Более 400 выпускников техникумов Кузбасса сдадут демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
В Муромском педколледже открываются новые мастерские по компетенции «Социальная сфера»