Центробанк определил перечень угроз безопасности при работе с биометрическими данными

Анастасия Иванова

Центробанк определил перечень потенциальных угроз безопасности, возможных при сборе и обработке биометрии россиян, в том числе включив в него подмену и компрометацию персональных данных. Проект указания опубликован в понедельник на сайте финансового регулятора.

«Банк России разработал проект указания с целью регулирования взаимодействия организаций финансового рынка и других организаций при сборе, обработке и передаче персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, а также в целях нейтрализации угроз безопасности», — говорится в пояснительной записке к документу.

В ЦБ отмечают потенциальные угрозы при сборе и обработке биометрических данных клиентов в отделениях банков с использованием планшетов и через платежные терминалы, а также при передаче персональных данных между участниками финансового рынка. В этой связи в регуляторе не исключили установления с 2022 года обязанности для банков применять средства защиты информации, сертифицированные по системе Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

В согласии на обработку персональных данных предлагают указывать контакты

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон об использовании Единой биометрической системы для удаленной идентификации при получении различных финансовых и госуслуг. Документ предоставляет банкам право собирать биометрические данные в ЕБС, а Банку России — устанавливать условия сбора биометрии в зависимости от видов банковских подразделений (операционные кассы, отделения и т.д.).