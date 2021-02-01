Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Центробанк определил перечень угроз безопасности при работе с биометрическими данными

Центробанк определил перечень угроз безопасности при работе с биометрическими данными

Центробанк определил перечень угроз безопасности при работе с биометрическими данными

Центробанк определил перечень потенциальных угроз безопасности, возможных при сборе и обработке биометрии россиян, в том числе включив в него подмену и компрометацию персональных данных. Проект указания опубликован в понедельник на сайте финансового регулятора. 

«Банк России разработал проект указания с целью регулирования взаимодействия организаций финансового рынка и других организаций при сборе, обработке и передаче персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, а также в целях нейтрализации угроз безопасности», — говорится в пояснительной записке к документу.

В ЦБ отмечают потенциальные угрозы при сборе и обработке биометрических данных клиентов в отделениях банков с использованием планшетов и через платежные терминалы, а также при передаче персональных данных между участниками финансового рынка. В этой связи в регуляторе не исключили установления с 2022 года обязанности для банков применять средства защиты информации, сертифицированные по системе Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

В согласии на обработку персональных данных предлагают указывать контакты


В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон об использовании Единой биометрической системы для удаленной идентификации при получении различных финансовых и госуслуг. Документ предоставляет банкам право собирать биометрические данные в ЕБС, а Банку России — устанавливать условия сбора биометрии в зависимости от видов банковских подразделений (операционные кассы, отделения и т.д.). 

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru
Заказать крауд

Последние новости

Кремль и тренды Давоса: Сотрудничать, но с учетом интересов России
Кремль и тренды Давоса: Сотрудничать, но с учетом интересов России
Минздрав назвал условия помещения пьяных в вытрезвители
Минздрав назвал условия помещения пьяных в вытрезвители
Армения одобрила применение российской вакцины «Спутника V»
Армения одобрила применение российской вакцины «Спутника V»
Япония выделит Афганистану $ 122,2 млн на поддержку гуманитарных программ
Япония выделит Афганистану $ 122,2 млн на поддержку гуманитарных
На базе калининградского «IT-куба» появится специализированный класс по обучению школьников IT-профессиям
На базе калининградского «IT-куба» появится специализированный класс
В Москве пройдет конкурс на создание символа школьного спорта
В Москве пройдет конкурс на создание символа школьного спорта
В Сочи построят общеобразовательную школу на 1100 мест
В Сочи построят общеобразовательную школу на 1100 мест
Что оставила после себя известная актриса Вера Глаголева
Что оставила после себя известная актриса Вера Глаголева
Новая технология должна превращать цыпленка в яйце из петуха в курицу
Новая технология должна превращать цыпленка в яйце из петуха в курицу
Little Big, Седокова и Artik & Asti станут ведущими юбилейного сезона "Орла и решки"
Little Big, Седокова и Artik & Asti станут ведущими юбилейного
Лунный день сегодня 1 февраля 2021 года
Лунный день сегодня 1 февраля 2021 года
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Топ на сегодня

"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма
"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие
Задержанных детей на незаконных акциях в это воскресенье «в разы меньше»
Задержанных детей на незаконных акциях в это воскресенье «в разы
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом
Подростки из разных регионов России приняли участие в масштабном флешмобе #ВоскресеньеССемьёй
Подростки из разных регионов России приняли участие в масштабном
В России вступает в силу закон о соцсетях
В России вступает в силу закон о соцсетях

Еще по теме

Центробанк определит киберугрозы безопасности для биометрических данных
ЦБ РФ составил банкам список «биометрических» угроз
В России запустят систему биометрического распознавания
ЦБ будет следить за безопасностью сбора биометрии для систем банков