Что оставила после себя известная актриса Вера Глаголева

Анастасия Иванова

Глаголева прославилась как актриса, но она никогда не прекращала стремиться к чему-то большему, поэтому активно осваивала режиссерскую профессию. В 2005 году вышел фильм Глаголевой "Заказ", снятый, к тому же, по ее собственному сценарию. Картину отметили как российские, так и зарубежные критики — фильм, в частности, получил приз зрительских симпатий кинофестиваля "Меридианы Тихого".Все следующие фильмы Веры Глаголевой получали положительные оценки критиков, но лента "Одна война" оказалась по-настоящему успешной. Фильм о женщинах, которые родили детей от оккупантов, завоевал множество престижных наград на международных кинофестивалях, поэтому можно считать, что речь идет об эпохальной ленте.Глаголева запомнилась зрителям как талантливая актриса — в 1986 году она получила статуэтку "Лучшая актриса" за картину "Выйти замуж за капитана". В 2011 году актриса и режиссер получила статус народной артистки Российской Федерации за личный вклад в развитие кинематографического, театрального, музыкального и хореографического искусства.