Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что оставила после себя известная актриса Вера Глаголева

Что оставила после себя известная актриса Вера Глаголева

31 января 2021 года отечественной актрисе и режиссеру Вере Глаголевой исполнилось бы 65 лет, если бы она не умерла в 2017 году в результате тяжелого недуга. Статью о творческом наследии Глаголевой опубликовал информационный портал "Инфореактор".
 
Глаголева прославилась как актриса, но она никогда не прекращала стремиться к чему-то большему, поэтому активно осваивала режиссерскую профессию. В 2005 году вышел фильм Глаголевой "Заказ", снятый, к тому же, по ее собственному сценарию. Картину отметили как российские, так и зарубежные критики — фильм, в частности, получил приз зрительских симпатий кинофестиваля "Меридианы Тихого".
 
Все следующие фильмы Веры Глаголевой получали положительные оценки критиков, но лента "Одна война" оказалась по-настоящему успешной. Фильм о женщинах, которые родили детей от оккупантов, завоевал множество престижных наград на международных кинофестивалях, поэтому можно считать, что речь идет об эпохальной ленте.
 
Глаголева запомнилась зрителям как талантливая актриса — в 1986 году она получила статуэтку "Лучшая актриса" за картину "Выйти замуж за капитана". В 2011 году актриса и режиссер получила статус народной артистки Российской Федерации за личный вклад в развитие кинематографического, театрального, музыкального и хореографического искусства.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru
Заказать крауд

Последние новости

На базе калининградского «IT-куба» появится специализированный класс по обучению школьников IT-профессиям
На базе калининградского «IT-куба» появится специализированный класс
В Москве пройдет конкурс на создание символа школьного спорта
В Москве пройдет конкурс на создание символа школьного спорта
В Сочи построят общеобразовательную школу на 1100 мест
В Сочи построят общеобразовательную школу на 1100 мест
Что оставила после себя известная актриса Вера Глаголева
Что оставила после себя известная актриса Вера Глаголева
Новая технология должна превращать цыпленка в яйце из петуха в курицу
Новая технология должна превращать цыпленка в яйце из петуха в курицу
Little Big, Седокова и Artik & Asti станут ведущими юбилейного сезона "Орла и решки"
Little Big, Седокова и Artik & Asti станут ведущими юбилейного
Лунный день сегодня 1 февраля 2021 года
Лунный день сегодня 1 февраля 2021 года
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Юрист пояснил, почему Навальному грозит реальный срок
Юрист пояснил, почему Навальному грозит реальный срок
Мобильный технопарк «Кванториум» проводит занятия для школьников Кировской области
Мобильный технопарк «Кванториум» проводит занятия для школьников
Минпросвещения России представило Российскую Федерацию на первом заседании Рабочей группы по образованию «Группы двадцати»
Минпросвещения России представило Российскую Федерацию на первом

Топ на сегодня

"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма
"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Задержанных детей на незаконных акциях в это воскресенье «в разы меньше»
Задержанных детей на незаконных акциях в это воскресенье «в разы
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом

Еще по теме

На «Кинотавре» посмертно наградили Веру Глаголеву
Стали известны новые подробности болезни Веры Глаголевой
Состояние Веры Глаголевой ухудшилось после смерти брата от онкологии
Семья Веры Глаголевой тронута поддержкой Розенбаума