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Две зеркальные даты в феврале 2021 года

Две зеркальные даты в феврале 2021 года

Февраль 2021 года будет богат на уникальные события. В этом месяце ожидается не одна, а целых две зеркальные даты. Эксперты в области нумерологии рассказали, что это будут за дни и чем они будут отличаться.


Указанные ниже два дня относятся к дням силы. В феврале таких будет достаточно много, поэтому данный месяц эксперты в области астрологии и биоэнергетики считают одним из самых благоприятных в 2021 году. Не отсиживайтесь в зоне комфорта. Будьте смелее.

02.02

2 февраля — первая зеркальная дата этого месяца. Это будет великолепный день для работы, творческих занятий. Это то самое время, когда можно без зазрения совести посвящать все время себе.

Этот день одинаково хорошо подходит как для отдыха, так и для работы. Также 2 февраля можно отправляться в дальние поездки, заниматься долгосрочным планированием. Большой успех ждет работников креативной сферы — особенно представителей таких профессий, как менеджер по рекламе, копирайтер, дизайнер.

Считается, что во время правления числа 2 обостряется память людей, их желание учиться чему-то новому. Не исключено, что в этот день у многих из нас появятся новые увлечения, цели в жизни, амбиции и много мотивации. В этот день можно будет посещать собеседования, заключать сделки. У многих людей усилится интуиция.


12.02

Это дата, зеркальная по отношению к текущему году — 2021. 12 февраля — день большой удачи, причем она будет следовать за всеми людьми без исключения. Это самая мощная в энергетическом плане зеркальная дата всего года, поэтому не стоит удивляться хорошему настроению, повышенной продуктивности и успехам в амурных делах.

Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что в этот день должно произойти нечто очень важное в жизни многих людей. К кому-то придет озарение, на кого-то свалится куча денег, кому-то удастся избежать большой опасности.

В такие дни важна каждая мелочь, поэтому смотрите в оба, чтобы не пропустить начало чего-то действительно хорошего. Вполне возможно, что благоприятные события будут скрыты от глаз. Действуйте в привычном ритме и не экономьте не деньги, а время, так как 12 числа оно станет самым ценным ресурсом.

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По материалам: dailyhoro.ru
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