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Дыхательные техники: как быстро успокоиться, побороть страхи и стать увереннее

Дыхательные техники: как быстро успокоиться, побороть страхи и стать увереннее

Дыхательные техники являются одним из самых действенных способов нормализовать энергетику. Старайтесь брать их на вооружение, чтобы эффективно бороться со страхами, нервами и неуверенностью.


Нижеописанные практики очень полезны из-за своей простоты и действенности. Тем не менее вы всегда можете воспользоваться секретными способами, известными лишь небольшому количеству людей, — например, стимуляцией точки фэн-фу. При постоянном использовании это поможет не только восстанавливать энергетику, но и помогать организму омолаживаться.

Дыхательная техника для успокоения нервов

Когда человек находится в состоянии нервного возбуждения, он забывает про нормальный ритм вдоха и выдоха. Именно поэтому, когда вы выходите из себя, старайтесь дышать очень быстро и ритмично. При этом ваша спина должна быть прямой.

Именно такое дыхание успокаивает нервы. Когда вас никто не видит, вы можете прибегнуть к помощи специальной техники. Необходимо очень широко открыть рот и очень быстро вдыхать и выдыхать на протяжении 20-30 секунд. Затем нужно остановиться и начать дышать ровно — в обычном ритме. Так нервное напряжение спадет очень быстро. Можно пользоваться данной техникой перед сном. Тогда ваш сон будет более глубоким.

Дыхательная техника для повышения уверенности


Ознакомьтесь с древней восточной техникой, которой уже не один десяток веков. Сядьте на стул, чтобы у вас была прямая осанка, либо в позу лотоса. Расслабьтесь, выбросьте из головы все лишние мысли. Эта техника помогает начинать медитации, вливаться в ритм своей души.

Суть в том, чтобы очень глубоко вдыхать. Увеличить эффективность практики можно посредством работы животом. Полностью расслабьте его во время вдоха. Во время выдоха необходимо немного напрягать живот в последней фазе, чтобы воздух выходил полностью. Суть в том, чтобы наполнять легкие воздухом, а затем полностью их опустошать. Для этого во время выдоха вы не должны в прямом смысле выдыхать. Нужно просто расслабляться, чтобы воздух мгновенно выходил сам, а уже потом выдавливать его остатки, слегка напрягаясь.

Говорят, что такая практика помогает обретать уверенность в себе. Она открывает верхние чакры и создает идеальные условия для погружения в состояние потока.

Дыхательная техника для борьбы со страхами

Эта методика похожа на простую практику по расслаблению, но с небольшим отличием. Когда вы вдыхаете или выдыхаете воздух, делайте это предельно медленно. Во время вдоха вы должны представлять, что вы впускаете не просто воздух, а силу и энергию Вселенной, которая делает вас сильнее. Во время медленного выдоха важно представлять себе, что вы вместе с воздухом выдыхаете ваши страхи и комплексы.

Можно на вдохе про себя проговаривать «я становлюсь сильнее», а во время выдоха — «прочь сомнения». Таким образом, получается некий симбиоз мантры, медитации и дыхательной практики с аффирмациями.

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По материалам: dailyhoro.ru
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