Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Голикова: в России 1,1 млн человек живут с ВИЧ

Голикова: в России 1,1 млн человек живут с ВИЧ

По состоянию на 31 декабря 2020 года в России численность инфицированных ВИЧ составляла 1,1 миллиона, из них 60% — мужчины, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

«Это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже — зарегистрировано более 1,1 млн человек, живущих с ВИЧ», — сказала вице-премьер, добавив, что 60% из них — это мужчины.

По словам Голиковой, в 2020 году на 100 тысяч населения показатель заболевания составил 40,77. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире на начало 2020 года было 38 млн инфицированных ВИЧ, из которых две трети живут в Африке.

Мигрантов планируют проверять на инфекции в госклиниках


«В 2020 году в сравнении с 2019 годом на 4,3% снизилось число умерших инфицированных ВИЧ-инфекцией. Ведущей причиной летальных исходов продолжает оставаться туберкулез», — сказала Татьяна Голикова.

Она добавила, что больше всего людей с ВИЧ в возрастной группе 30-44 лет, а средний возраст умерших с ВИЧ увеличился на год и составил 39 лет.

Правительство в конце 2020 года утвердило Стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2030 года. Она предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ для максимального выявления инфицированных, а также увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru
Заказать крауд

Последние новости

Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Юрист пояснил, почему Навальному грозит реальный срок
Юрист пояснил, почему Навальному грозит реальный срок
Мобильный технопарк «Кванториум» проводит занятия для школьников Кировской области
Мобильный технопарк «Кванториум» проводит занятия для школьников
Минпросвещения России представило Российскую Федерацию на первом заседании Рабочей группы по образованию «Группы двадцати»
Минпросвещения России представило Российскую Федерацию на первом
Участники конкурса «Учитель года России – 2020» провели мастер-классы на площадке ВГСПУ
Участники конкурса «Учитель года России – 2020» провели мастер-классы
Стеклокристаллические оптические волноводы сохраняют свойства при высоких температурах
Стеклокристаллические оптические волноводы сохраняют свойства при
Две зеркальные даты в феврале 2021 года
Две зеркальные даты в феврале 2021 года
Первый канал представил фильм о феномене Ванги
Первый канал представил фильм о феномене Ванги
Монеточка и Виктор Исаев отметили свадьбу со звездными друзьями спустя месяц после бракосочетания
Монеточка и Виктор Исаев отметили свадьбу со звездными друзьями
В РЖД готовы перевозить белорусские нефтепродукты, но заявок пока нет
В РЖД готовы перевозить белорусские нефтепродукты, но заявок пока нет
Путин рекомендует административную преюдицию за призывы к экстремизму
Путин рекомендует административную преюдицию за призывы к экстремизму
Анджелина Джоли с дочерью Захарой на шопинге в Лос-Анджелесе
Анджелина Джоли с дочерью Захарой на шопинге в Лос-Анджелесе

Топ на сегодня

"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма
"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Задержанных детей на незаконных акциях в это воскресенье «в разы меньше»
Задержанных детей на незаконных акциях в это воскресенье «в разы
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом

Еще по теме

Голикова: Что делать с карантином, станет понятно 14—16 апреля
Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения
Голикова сообщила о 170 тысячах случаев коронавируса в мире
Голикова рассказала о снижении темпов прироста случаев заражения COVID-19 в России