Гороскоп Павла Глобы на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года

Вадим Карасев

Имя Павла Глобы у всех на слуху. Он знаком обывателям как астролог, но на самом деле область знаний его более обширна. Это помогает ему делать самые важные и точные прогнозы. С этой неделей исключения не будет.

Портал Woman`s day поделился информацией относительно того, какой будет неделя с 1 по 7 февраля. Согласно мнению астролога, это будет довольно продуктивный и интересный отрезок времени. Также астролог считает, что нас ждет динамичная и не похожая на другие неделя. Многое будет зависеть от нас самих.

Овен

У Овнов самым неблагоприятным днем неделе станет 3 февраля. В целом на неделе и в особенности в среду людям этого Знака придется уповать на свою креативность и выдумку. Также в середине недели стоит опасаться Зодиакальных хитрецов и манипуляторов. Овнам удастся добиться огромных высот в финансовой сфере и в работе, если они останутся сфокусированными и собранными. У тех, кто состоит в отношениях, неделя может выдаться непростой. Всем тем, кто находится в поисках, лучше не стараться поразить противоположный пол. Нужно быть проще.

Телец

У Тельцов ожидается очень интересное время. Возможно, у них будет очень много мыслей касательно будущего. Оценить его поможет эффективное гадание. Эксперт рекомендует Тельцам не пытаться сделать что-то невозможное. Лучше сфокусироваться на привычных делах. На работе и в бизнесе очень важными будут слова и наставления начальства, партнеров. Также у Тельцов наступает наилучшее время для любовных перемен. Павел Глоба рекомендует проявлять большую активность, знакомиться. Важно следить за внешностью, выглядеть с иголочки.

Близнецы

У каждого Знака Зодиака есть свои пороки и слабости. Близнецам на этой неделе придется встретиться со своими. С большой вероятностью негативные стороны этих людей проснутся в начале недели — когда звезды и планеты будут в сильном диссонансе. В конце рабочей недели и на выходных наступит время воплощения мечты в реальность. Удача улыбнется Близнецам как в любви, так и в рабочих вопросах. Павел Глоба советует переводить отношения на новый уровень, проявлять креативный подход как в амурных, так и в финансовых делах.

Рак

Ракам понадобится сильная энергетика, которой их лишат звезды уже 2 числа, во вторник. Желательно следовать семи правилам, чтобы не падать духом. Это поможет с принятием важных решений в бизнесе и на работе. Также можно будет попробовать рискнуть, сделав какой-то необычный шаг. Путешествия и смена обстановки пойдут на пользу отношениям. Скука может привести к конфронтациям. Наступило время глобальных перемен, но многие из них будут скрытыми, поэтому придется смотреть в оба. Ещё удача раков будет зависеть от их самочувствия.

Лев

На Львов может напасть лень и апатия. Произойдет это с большой вероятностью 3-4 числа. Универсальные советы астрологов помогут побороть лень. Даже если Львы станут мотивированными, им не стоит делать одной вещи — переходить кому-то дорогу. Новые недоброжелатели и враги сейчас ни к чему. Лучше сосредоточиться на поисках второй половинки, либо на семейных делах, текущих отношениях. Любовь потребует большого внимания и выдержки. Если не уходить в себя, а осторожно делиться мыслями с любимым человеком, то все будет нормально.

Дева

Самым опасным днем недели для Дев будет понедельник. В этот день им лучше взять паузу в отношениях, сфокусировавшись на каких-то домашних делах, простой работе. Пережить проблемы поможет черная нить на запястье. 4-5 февраля всё вернется на круги своя. Проблем на работе сменятся на новые возможности. Коллеги и начальство будут благодарны Девам за их умение прикрыть спину, помочь в тяжелой ситуации. На этой неделе лучше не вспоминать о любви всем одиноким Девам. Романтика может отвлечь от дел поважнее, спутать карты.

Весы

У Весов наступает благоприятное время для практик и медитаций. Всем, у кого проблемы с финансами, можно воспользоваться тибетской денежной мантрой. Большой успех на работе ждет творчески развитых Весов. Это идеальное время для креатива. На выходных всех людей этого Знака, которые находятся в отношениях, ждут приятные перемены, много улыбок и позитива. Тем, кто пока одинок, тоже удастся обрести счастье. Не стоит ходить на свидания только 2 февраля — в день, когда звезды и планеты окажутся не в лучшем положении.

Скорпион

Скорпионам стоит следовать семи правилам обретения счастья. Дело в том, что в пятницу или субботу у людей этого могут на пути появиться очень неприятные проблемы и препятствия. Большое внимание стоит уделять дому. Можно начать делать ремонт, перепланировку. Можно купить новую мебель. Всё это полезно делать 1 числа, когда ночные светила будут в идеальном положении. На этой неделе очень важно следить за своим здоровьем и не идти на ненужные риски ради выгоды. Одиноким Скорпионам можно посвятить время себе.

Стрелец

Стрельцам стоит опасаться общения с негативными людьми. Им необходимо пользоваться реальной защитой от порчи и сглаза. Особенно актуальным это будет 6 февраля, в субботу. В этот день лучше не выходить за пределы зоны комфорта. В будние дни астролог советует Стрельцам заниматься поисками новых увлечений, источников дохода. Это очень благоприятное время для поездок, путешествий, поисков второй половинки. Очень эффективными станут знакомства в социальных сетях. Уходить полностью в любовь астролог не советует.

Козерог

Козерогов ждут огромные успехи в любви. Павел Глоба отмечает, что это идеальное время для поисков второй половинки и для перевода уже существующих отношений на новый уровень. Если 1, 4 и 5 числа никаких проблем с харизмой в Козерогов не будет, то в остальные дни можно пользоваться магическими камнями. Они помогут в повышении привлекательности для противоположного пола. Также эта неделя идеально подходит для работы и попыток укрепить материальное положение. Можно смело тратить средства, но только на что-то действительно важное.

Водолей

Водолеям желательно перестать жаловаться на жизнь, ведь жалобы перенастраивают наше сознание на негатив. Сейчас нельзя себе позволять быть слабыми. Всем, кто занимает высокие должности и имеет в подчинении много людей, нужно более внимательно осуществлять контроль. Остальным Водолеям необходимо полностью вливаться в рабочий процесс. Лень и прокрастинация могут стоить очень дорого. Что касается любви, то недостатка во внимании со стороны противоположного пола не будет. Главное — проявлять креатив.

Рыбы

Начало недели для Рыб будет стабильным и размеренным, но к 4-5 февраля энергетика звезд преобразится в лучшую сторону. 6 числа, наоборот, может начаться черная полоса в жизни этих людей. Поиски второй половинки Рыбам ничего не принесут, а вот всем, кто находится в отношениях, лучше уделять время поискам компромиссов. В финансовой сфере желательно сфокусироваться на выплате долгов. Лучше не запаздывать с выплатой кредитов. Павел Глоба отмечает, что на этой неделе к Рыбам могут часто обращаться за советом. Отказывать не никому стоит.