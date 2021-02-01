Иран запустил новейшую ракету-носитель

Лидия Мартынова

Государственное телевидение Ирана сегодня, 1 февраля, транслировало запуск новейшей в стране ракеты-носителя со спутником, которая, как указывается, способна достичь высоты 500 километров. На видеозаписи со стартующей ракетой, работающей на твёрдом и жидком топливе, был запечатлён пуск носителя в дневное время суток и в условиях пустыни. В репортаже не говорится, когда именно произошёл запуск.

Носитель, названный «Зульджанах» в честь коня имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, не выводила спутник на орбиту. Государственное телевидение ИРИ отметило, что ракета способна нести космический аппарат массой 220 кг, добавив, что в трёхступенчатом носителе используется твёрдое топливо на первой и второй ступенях и жидкое топливо на третьей.

Иран в прошлом использовал различные ракеты-носители на жидком топливе для выведения на орбиту более малогабаритных устройств. В прошлом году Корпус стражей Исламской революции (КСИР), который курирует ракетную программу Тегерана, заявил, что использовал носитель Qassed-1 для вывода своего первого военного спутника Noor-1 в космос.

Как сообщало ИА Newstes, секретарь Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, бывший командующий КСИР Ирана Мохсен Резаи 22 июня 2020 года указал на достигнутый Тегераном прогресс в космической сфере, который позволяет «детально отслеживать» передвижения военных США и Израиля на Ближнем Востоке. «Наш прогресс является образцовым, — отметил тогда Резаи. — Наш военный спутник посылает подробные фотографии о военном присутствии США и Израиля (в регионе), а наши высокоточные ракеты вызвали панику среди американцев». Заявление высокопоставленного иранского чиновника было сделано ровно через два месяца после того, как Исламская Республика успешно вывела на орбиту свой первый военный спутник Noor-1 с использованием трёхступенчатой ​​пусковой установки Qassed-1.

КСИР 22 апреля успешно вывел на орбиту (425 км) аппарат Noor-1. Ранее несколько попыток запуска спутников военного назначения на орбиту с помощью ракетоносителей окончились неудачно. Миссия была осуществлена в годовщину создания КСИР. Покойный основатель Исламской Республики Иран имам Рухолла Хомейни 22 апреля 1979 года официально объявил о создании КСИР — элитной военизированной структуры, которая напрямую подчиняется верховному руководителю ИРИ (в настоящее время — аятолла Сейид Али Хаменеи). В апреле 2019 года Соединённые Штаты внесли иранский корпус в свой список «террористических организаций».