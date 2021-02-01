Испания выдала России бизнесмена, обвиненного в уходе от налогов почти на 3 миллиарда рублей

Вадим Карасев

Бывший российский бизнесмен Андрей Кушуль, скрывавшийся в Испании от правосудия, выдан на родину местными властями при содействии Интерпола. Предприниматель находился в международном розыске.

С 2011 по 2016 год Кушуль возглавлял петербургскую фирму, занимавшуюся ввозом импортных снегоходов и гидроциклов. С целью уйти от уплаты налогов он вместе с соучастниками формировал фиктивные бухгалтерские документы и подавал недостоверную отчетность.

"Это позволило уклониться от уплаты налогов на сумму более 2,8 млрд рублей", — цитирует "Интерфакс" представителя МВД.

Общий ущерб для федерального бюджета составил свыше 3 млрд. В отношении организатора схемы завели уголовное дело, затем он покинул Россию и был задержан в Испании еще в августе 2019-го. В Генпрокуратуре уточнили, что Кушуль создал преступную группу с целью уклонения от уплаты налогов для уменьшения нагрузки на общество "Росан Трэйд". В России его ждет суд.

Ранее Ruposters писал, что испанские власти устроили самую масштабную за 10 лет спецоперацию против русской мафии.