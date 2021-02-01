Издателям упростят передачу обязательных экземпляров книг

Лидия Мартынова

Российская книжная палата (РКП), куда издатели передают экземпляры всех публикуемых в стране книг, с 15 апреля перейдет под управление Российской государственной библиотеки (РГБ). Об этом пишет «Коммерсант».

РКП выведут из-под управления информационного агентства ТАСС и передадут ее функции в РГБ. Минкультуры начало подготовку необходимых поправок в ФЗ «Об обязательном экземпляре», следует из уведомления на портале проектов нормативных правовых актов.

Издательства сейчас обязаны бесплатно передавать в РКП 16 экземпляров книг и их электронные копии. Один экземпляр РКП оставляет себе на хранение, а остальные распределяет по крупнейшим библиотекам России, в том числе в РГБ. Электронные экземпляры издатели направляют и в Книжную палату, и в РГБ.

Издателей избавят от лишних расходов

Объединение двух структур позволит исключить дублирование их функций и создать единое окно для передачи экземпляров книг. Кроме того, в результате в России появится крупнейшая библиотека мира с фондом порядка 200 млн документов.

В России с 1 января заработал закон о дополнительной налоговой поддержке производителей печатной продукции. Он позволяет издателям, книгопечатникам и СМИ записывать в брак до 30% от стоимости тиража. Ранее максимально допустимый объём потерь при производстве периодической и печатной продукции не мог превышать 10%.