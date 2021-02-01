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Япония выделит Афганистану $ 122,2 млн на поддержку гуманитарных программ

Япония выделит Афганистану $ 122,2 млн на поддержку гуманитарных программ

В этом году Япония выделит более $ 122 млн на поддержку гуманитарных программ и программ развития в Афганистане. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 1 февраля, посольством Японии в Кабуле.

Эта помощь «является энергичным шагом вперед в реализации обещания, данного Японией на Женевской конференции в ноябре 2020 года, на которой министр иностранных дел Мотеги Тосимицу подтвердил «давнюю дружбу и поддержку народу Афганистана». Обещанная финансовая помощь в размере до $ 180 в год будет поступать до 2024 года, цифра сравнима с предыдущими четырьмя годами.

Сумма в $ 122,2 млн позволит реализовать 17 проектов гуманитарной помощи и проектов развития экономики, реализуемых различными организациями по всей стране.

«Сфера безопасности играет важную роль в построении афганского государства, поскольку мы видим мир на горизонте. Наш постоянный вклад в Целевой фонд правопорядка в Афганистане (LOTFA) является примером приверженности Японии делу построения мира в Афганистане, поскольку LOTFA является важной многосторонней донорской программой, которая играет жизненно важную роль в укреплении сектора безопасности страны, — сказал посол Японии в Афганистане Окада Такаши. — В свете глобальной пандемии мы также считаем, что помощь уязвимым слоям населения, которые наиболее сильно пострадали, имеет важное значение. Мы искренне надеемся, что эта новая поддержка поможет вызвать как можно больше радостных улыбок афганского народа».

Япония давно помогает Афганистану в различных областях, включая безопасность, сельское хозяйство, развитие сельских районов, человеческий потенциал, образование, здравоохранение, инфраструктуру и культурные проекты. С учетом предстоящей выплаты в размере $ 122,2 млн совокупная помощь Японии Афганистану с 2001 года составит $ 6,9 млрд.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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