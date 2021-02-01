Япония выделит Афганистану $ 122,2 млн на поддержку гуманитарных программ
В этом году Япония выделит более $ 122 млн на поддержку гуманитарных программ и программ развития в Афганистане. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 1 февраля, посольством Японии в Кабуле.
Эта помощь «является энергичным шагом вперед в реализации обещания, данного Японией на Женевской конференции в ноябре 2020 года, на которой министр иностранных дел Мотеги Тосимицу подтвердил «давнюю дружбу и поддержку народу Афганистана». Обещанная финансовая помощь в размере до $ 180 в год будет поступать до 2024 года, цифра сравнима с предыдущими четырьмя годами.
Сумма в $ 122,2 млн позволит реализовать 17 проектов гуманитарной помощи и проектов развития экономики, реализуемых различными организациями по всей стране.
Япония давно помогает Афганистану в различных областях, включая безопасность, сельское хозяйство, развитие сельских районов, человеческий потенциал, образование, здравоохранение, инфраструктуру и культурные проекты. С учетом предстоящей выплаты в размере $ 122,2 млн совокупная помощь Японии Афганистану с 2001 года составит $ 6,9 млрд.