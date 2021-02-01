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Эксперт: в России не будет всплеска заболеваемости COVID-19 весной

Эксперт: в России не будет всплеска заболеваемости COVID-19 весной

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Заболеваемость коронавирусом весной в России будет снижаться, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. 

«Осенью была стадия умеренного роста, сейчас стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. Потом должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну. А летом традиционно низкая заболеваемость. В ноль мы не уйдем при такой иммунной прослойке», — сказал он в интервью газете «Известия». 

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При этом Горелов не исключил осеннего подъема. По его словам, это может произойти, если к осени население не сформирует коллективный иммунитет, не будет прививаться, носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. 

Эксперт рассказал, что следующий осенний эпидемиологический сезон «спокойным не будет». «Если появится любая разновидность парагриппа или чего-то еще, инфекция начнет распространяться в популяции людей. Вирусы не стоят на месте, они мутируют. Респираторные инфекции неуправляемые», — пояснил он.

Горелов добавил, что начинать снимать ограничения по COVID-19 можно будет при индексе распространения заболевания менее 0,7. 

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 3 850 439 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 18 359 человека.

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По материалам: pnp.ru
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