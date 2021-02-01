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Юрист пояснил, почему Навальному грозит реальный срок

Юрист пояснил, почему Навальному грозит реальный срок

Блогер Алексей Навальный сделал все возможное, для того, чтобы суд изменил его условное наказание на реальный срок. Такое мнение высказал в беседе с РАПСИ выразил юрист Илья Ремесло.

"На мой взгляд, суд ему обязательно заменит условное наказание на реальное, и это никак не связано с субботним несогласованным митингом. Там и без этого у него накопилось достаточно всего: Навальный не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, не отмечался там, неоднократно совершал административные правонарушения все это время. Он сделал все, чтобы в соотвествии с законом ему сейчас было назначено реальное лишение свободы", - пояснил Ремесло.

Напомним, в понедельник Генеральная прокуратура заявила, что требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным из-за допущенных нарушений, и будет поддерживать эту позицию в суде.

В Генпрокуратуре пояснили, что Навальный в декабре 2014 года был приговорен к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком 5 лет по делу о мошенничестве в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания". В связи с этим он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц, однако эти условия не соблюдал.

Блогер был задержан 17 января за нарушения испытательного срока по делу "Ив Роше". На данный момент о ожидает разбирательство по замене условного наказания на реальное. Ему грозит три с половиной года заключения. Судебное заседание назначено на 2 февраля.


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По материалам: uposters.ru
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