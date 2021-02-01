Юрист пояснил, почему Навальному грозит реальный срок

Вадим Карасев

Блогер Алексей Навальный сделал все возможное, для того, чтобы суд изменил его условное наказание на реальный срок. Такое мнение высказал в беседе с РАПСИ выразил юрист Илья Ремесло.

"На мой взгляд, суд ему обязательно заменит условное наказание на реальное, и это никак не связано с субботним несогласованным митингом. Там и без этого у него накопилось достаточно всего: Навальный не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, не отмечался там, неоднократно совершал административные правонарушения все это время. Он сделал все, чтобы в соотвествии с законом ему сейчас было назначено реальное лишение свободы", - пояснил Ремесло.

Напомним, в понедельник Генеральная прокуратура заявила, что требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным из-за допущенных нарушений, и будет поддерживать эту позицию в суде.

В Генпрокуратуре пояснили, что Навальный в декабре 2014 года был приговорен к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком 5 лет по делу о мошенничестве в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания". В связи с этим он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц, однако эти условия не соблюдал.



Блогер был задержан 17 января за нарушения испытательного срока по делу "Ив Роше". На данный момент о ожидает разбирательство по замене условного наказания на реальное. Ему грозит три с половиной года заключения. Судебное заседание назначено на 2 февраля.



