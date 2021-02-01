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Кому доверить доставку товара из Китая? Секреты логистики


Китай — вторая экономика мира и несомненный лидер по производству товаров, которые импортируются в разные страны мира. Если раньше продукция китайского производителя считалась второсортной, то теперь качество многих товаров, приобретенных у проверенного производителя, уже не вызывает нареканий.

Доставка товаров из Китая в Россию — непростой логистический процесс, требующий комбинации разных видов транспорта: наземного (ж/д и авто), морского, авиационного. Для быстрой и качественной транспортировки необходима слаженная работа компаний-перевозчиков и владельцев транспортной инфраструктуры: морских портов, ж/д-вокзалов, контейнерных терминалов, аэропортов.

Конфликт интересов заинтересованных групп (логистических компаний, поставщиков из Китая и владельцев дорожно-транспортной инфраструктуры) может приводить к большим материальным и временным затратам для конечных потребителей — заказчиков. Чтобы уравновесить позиции сторон и оптимизировать затраты, доставку товаров из Китая стоит доверить международным специалистам по логистике.

ООО «ЛК Мультитранспорт» — эксперт по доставке грузов из Китая в Россию. Помимо базовой услуги морских перевозок из любого порта Поднебесной в нашу страну, компания осуществляет железнодорожную доставку грузов в крупные региональные центры. У компании есть богатый опыт перевозки грузов из Китая в Россию морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Возможна доставка из любого города Китая. Наша компания осуществляет доставку и растаможку груза из Китая на выгодных условиях — на странице https://multi-transport.ru/perevozka-gruzov-iz-kitaja/rastamozhka-gruzov-iz-kitaya.html указана подробная информация.

Виды логистических услуг ООО «ЛК Мультитранспорт»

Основные виды логистических услуг:

  • Доставка груза в контейнере — универсальный, практичный и выгодный способ. Подходит для всех видов грузов, включая опасные и скоропортящиеся.
  • Комплексная доставка (море + ж/д или авиа) — для малогабаритных отправлений, требующих концентрации в одном складском помещении.
  • Экспресс-авиаперевозки (для товаров от 50 килограммов) — самый дорогостоящий, но в то же время самый быстрый способ доставки негабаритного груза.

ООО «ЛК Мультитранспорт» оказывает транспортно-логистические, таможенные и сопутствующие услуги по организации доставки грузов с 2009 года:

  1. Самовывоз и доставка.
  2. Хранение на складе.
  3. Таможенное оформление.

Для крупного оборудования и цистерн, которые не подходят для перевозки по железной дороге, ООО «ЛК Мультитранспорт» предоставляет профессиональную и безопасную транспортировку грузовым транспортом по конкурентоспособным ценам.

Железнодорожная доставка грузов из Китая в Россию

Железнодорожные перевозки из Китая в Россию становятся все более востребованными из-за огромного рыночного спроса. Клиенты выбирают услугу доставки по железной дороге из-за краткого времени в пути и дешевизны. Компания «ЛК Мультитранспорт» обеспечивает конкурентоспособные железнодорожные перевозки из Китая в Россию и оказывает сопутствующие услуги — профессиональные консультации по доставке товаров, страхование грузов, аренду складских помещений, таможенное оформление и сертификацию.

Доставка автотранспортом из Китая в Россию

Железнодорожные перевозки из Китая существенно дешевле, чем автотранспортные, — подробная информация указана на странице https://multi-transport.ru/perevozka-gruzov-iz-kitaja. Некоторые негабаритные грузы проблематично доставить жд-транспортом из-за их размеров и веса. «ЛК Мультитранспорт» доставляет грузы автотранспортом и планирует оптимальные маршруты в зависимости от города получателя. У компании богатый опыт работы по доставке грузов автомобильным транспортом из Китая в Россию через транзитные населенные пункты.

# Бизнес
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