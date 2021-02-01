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Курс доллара может упасть до 27,5 гривен: аналитик назвал условие

Курс доллара может упасть до 27,5 гривен: аналитик назвал условие
На этой неделе курс гривны может постепенно приблизиться к уровню 28 гривен/доллар. Нерезиденты могут увеличить предложение валюты на рынке и подтолкнуть гривну к началу сезонной волны укреплению ее курса к иностранным валютам.

Об этом сказал Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU.

Как отметил аналитик, гривна может продолжить укрепление под влиянием высоких цен на товары украинского экспорта, сохранения активности нерезидентов на рынке ОВГЗ и начала подготовки аграриев к весенне-полевым работам.
"До конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар", - добавил он.

Аналитик напомнил, что на прошлой неделе укрепление гривны было незначительным - только до 28,13 гривен/доллар (на 0,11%), а с начала года - на 1,14%, поскольку весь январь курс на межбанковском рынке преимущественно колебался в пределах коридора 28-28,5 гривен/доллар.

"Это было достаточно нехарактерным для первого месяца года, которому свойственно преобладание девальвационного давления, и значительную роль в стабилизации курса сыграли нерезиденты, продавая валюту для покупки ОВГЗ. Этим они фактически компенсировали избыточный спрос на валюту, который повлекли за собой большие бюджетные расходы, проведенные в конце 2020 года", - считает аналитик.

Как отметил Котович, "в февраль гривна входит с курсом к доллару США на уровне 28,13 гривен/доллар и с высокой вероятностью сохранения активности нерезидентов на рынке ОВГЗ может начать обычное сезонное укрепление, которое поддержат экспортеры, особенно аграрии, которые постепенно будут продавать валюту для финансирования весенне-полевых работ".

Напомним, Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала в 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info
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