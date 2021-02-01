Little Big, Седокова и Artik & Asti станут ведущими юбилейного сезона "Орла и решки"

Вадим Карасев

Названы имена новых ведущих знаменитого трэвел-шоу "Орел и решка". На этот раз в путешествие отправятся такие звезды российского шоу-бизнеса, как Little Big, Седокова и Artik & Asti, сообщает ИА InterMedia.

В этом году популярному телепроекту "Орел и решка" исполняется 10 лет. Ведущими юбилейного сезона, премьера которого состоится 15 февраля, станут 10 звездных пар.



Как выяснилось, в "Орле и решке" можно будет увидеть Илью Прусикина и Соню Таюрскую из Little Big, которые отправятся в США. В то же время участники дуэта Artik & Asti будут исследовать Коста-Рику.

В новом сезоне шоу Екатерина Варнава отправится в Мексику вместе с Евгением Бороденко, а Иван Дорн поедет в Португалию с Александром Гудковым.

Кроме того, в качестве ведущей "Орла и Решки" попробует себя Анна Седокова, компанию которой составит уже хорошо знакомый поклонникам шоу Коля Серга.

Скандальный комик и "серый кардинал" передачи "Вечерний Ургант" Александр Гудков сравнил себя и Ивана Дорна с недавно объявившими о расставании Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном.

Мы с Иваном Дорном на проекте как Дава с Бузовой: поженились, тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!

Свое участие в "Орле и решке" прокомментировал также популярный украинский певец Иван Дорн.

"На "Решке" я готов на все, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать. Однажды я не прошел кастинг на ведущего в "Орел и Решка", и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом", — заявил артист.



Как писал ранее NEWSTES, звезда "Орла и решки" Антон Птушкин возвращается на "Пятницу!" со своим тревел-шоу.