Лунный день сегодня 1 февраля 2021 года

Вадим Карасев

Сегодня первый понедельник февраля и первый день всего месяца. Это будут очень благоприятные лунные сутки. Астрологи рассказали о том, почему сегодня большинство людей ждет большой успех.

Первый день месяца будет крайне удачным благодаря Венере, которая перейдет в благоприятный для нее Знак Водолея и сделает жизнь многих людей лучше, насытив их мощной созидательной энергией. Луна тоже внесет свою лепту, причем не менее важную. Этот день астрологи включили в список дней силы февраля.

Фаза Луны: начинается 20 лунный день, который пройдет под эгидой Девы. Убывание лунного диска под влиянием стихии Земли — очень хорошее сочетание. Это прекрасный, очень благоприятный и яркий день, который обещает принести много удачи и позитивных перемен.

Магнитные бури 1 февраля: возмущений магнитного поля Земли не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

домашние дела;общение;поиски второй половинки;честность;храбрость.эгоизм;меркантильность;закрытость.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что сегодня один из лучших дней для того, чтобы заняться домашними делами. Наведите в доме порядок, создайте атмосферу уюта и тепла. Можно начать ремонт. Любое изменение, которое вы привнесете, улучшит энергетику жилища, гармонизирует пространство. Важно, чтобы все это вы сделали сами. Не приглашайте сегодня домой малознакомых людей. Можно также избавиться от вещей, которыми вы давно не пользуетесь. Взамен выброшенным вещам можно купить что-то новое.

Что надеть в этот понедельник

В такие благоприятные дни можно выбирать одежду любого стиля, цвета и фасона. Имеет значение лишь то, нравится она вам или нет. Очень полезно будет надевать то, что было подарено близкими людьми. Такие вещи будут выполнять роль талисмана удачи.

Из камней-талисманов можно отдать предпочтение тем, которые дарят мотивацию и уверенность: цитрину, сердолику. Дополнить образ можно украшениями из золота — лучшим магнитом для мощной энергии планет и звезд.

Любовь и отношения в 20 лунный день

Такие дни, как сегодня, астрологи называют «временем объединения». В этот понедельник полезно общаться с людьми, объединяться в группы, работать бок о бок, обмениваться опытом и мыслями, помогать друг другу. Возможно, ради близких или друзей придется пожертвовать своими интересами, деньгами, временем.





Нельзя проявлять эгоистичность и жадность: это самые главные враги вашего счастья в дружеских и любовных отношениях. Эксперты отмечают, что многие одинокие люди, пребывающие в поисках, смогут сегодня наконец найти того, о ком долго мечтали, однако все равно не будет лишним проверить любовную совместимость.

Финансы и работа 1 февраля

Не бойтесь отстаивать свое мнение, но делайте это помягче. В такие дни очень легко можно раскрыть ложь, поэтому при совершении покупок вас, скорее всего, не смогут обмануть. То же самое касается сделок — вас не получится обвести вокруг пальца. Это крайне неудачный день для аферистов и воров. Возмездие настигнет их быстрее обычного.

В вас проснется желание кардинальных перемен, но не сворачивайте с намеченного пути. Занимайтесь решением накопившихся задач. Энергии хватит на всё. Будьте последовательными и спокойными, решительными и целеустремленными. Астрологи предостерегают любителей хитростей и обмана: такой способ достижения целей приведет к фиаско.

Настроение и здоровье по лунному календарю

День обладает мощной энергетикой, раскрывающей в людях чувства и желание двигаться вперед. Венера и Луна объединят усилия для того, чтобы пробудить в нас справедливость, честность и храбрость. Важно избавиться от сомнений и сохранять чистоту помыслов, тогда всё получится. Будьте активны физически: это сегодня поощряется и приносит свои плоды. Можно бегать, посещать тренажерный зал, отправляться в командировки, совершать долгие пешие прогулки.