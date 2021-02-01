Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые вышли в свет после слухов о помолвке

Вадим Карасев

На выходных 34-летняя Меган Фокс и ее 30-летний бойфренд Колсон Бэйкер, выступающий под творческим псевдонимом Machine Gun Kelly, вместе появились на публике. В объективы репортеров звездная пара попала по дороге в телестудию шоу Saturday Night Live: в рамках передачи Колсон выступил с музыкальным номером. Меган же решила сопроводить любимого в качестве поддержки.





Меган Фокс и Колсон Бэйкер

У входа в студию Меган и Колсона уже ждали поклонники, заранее предупрежденные об их визите. Из машины влюбленные вышли, крепко держась за руки. Потом Бэйкер нежно придерживал Меган за плечи, когда они пытались прорваться к входу через толпу фанатов.









В своем инстаграме Меган также опубликовала несколько снимков с этого вечера, а в подписи к ним намекнула, что выступление Колсона в эфире было незабываемым:

Лучшее выступление, которое когда-либо видело это шоу.

Это был первый выход пары в свет после того, как в сети появились слухи об их скорой свадьбе. Сначала об этом сообщили инсайдеры, а вскоре и сама Фокс подогрела интерес к теме, появившись на публике с кольцом на том самом пальце, очень напоминающем помолвочное.

Колсон абсолютно точно видит свой брак с Меган в будущем. Их друзья обязательно увидят, что в следующем году они обручатся,

— такой информацией не так давно поделился инсайдер с одним из изданий.





К слову, сама Меган недавно уже дала фанатам понять, что слухи об их скорой свадьбе сильно преувеличены. В сторис в инстаграме она показала, как играет в шахматы. Как бы невзначай в кадр попала ее левая рука. На этот раз на безымянном пальце актрисы красовалось уже другое украшение — крупное кольцо-печатка с нецензурной надписью. Намек подписчики поняли сразу: об их свадьбе с Бэйкером пока говорить рано.





Напомним, что о романе Меган и Колсона стало известно вскоре после того, как актриса рассталась с мужем Брайаном Остином Грином, в браке с которым воспитывала троих сыновей. Многие фанаты посчитали, что рэпер и стал настоящей причиной расставания Меган и Брайана, однако сам Грин утверждал, что Колсон не имеет к этому отношения. В ноябре прошлого года Меган Фокс официально подала на развод с Грином, и сейчас они через суд пытаются договориться о совместной опеке над детьми.



