Меркель выступила против предоставления привилегий привитым от COVID-19

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам совещания с членами правительства и главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний по вопросу вакцинации населения от коронавируса выступила против предоставления привилегий привитым от коронавируса гражданам.

«Новых свобод не будет», — цитирует ТАСС ее слова.

При этом Меркель заявила, что тема предоставления привилегий привитым не обсуждалась. По ее мнению, пока не прояснен вопрос, могут ли они быть переносчиками вируса, нет смысла и вести дискуссии по данному вопросу.

Одновременно политик не исключила, что «придется делать прививки [от коронавируса] многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация». По ее оценке, «может случиться так, что это не будет однократным процессом».

Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин от COVID-19

26 января Меркель на Всемирном экономическом форуме призвала к справедливому распределению вакцины от коронавируса в мире.