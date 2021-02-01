Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Меркель выступила против предоставления привилегий привитым от COVID-19

Меркель выступила против предоставления привилегий привитым от COVID-19

Меркель выступила против предоставления привилегий привитым от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам совещания с членами правительства и главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний по вопросу вакцинации населения от коронавируса выступила против предоставления привилегий привитым от коронавируса гражданам. 

«Новых свобод не будет», — цитирует ТАСС ее слова.

При этом Меркель заявила, что тема предоставления привилегий привитым не обсуждалась. По ее мнению, пока не прояснен вопрос, могут ли они быть переносчиками вируса, нет смысла и вести дискуссии по данному вопросу.

Одновременно политик не исключила, что «придется делать прививки [от коронавируса] многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация». По ее оценке, «может случиться так, что это не будет однократным процессом».

Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин от COVID-19


26 января Меркель на Всемирном экономическом форуме призвала к справедливому распределению вакцины от коронавируса в мире. 

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru
Заказать крауд

Последние новости

А теперь — Шевченко! Кто и зачем приглашает оппозиционеров в Казань?
А теперь — Шевченко! Кто и зачем приглашает оппозиционеров в Казань?
Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается в лечении
Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается
В Томске откроются новые школы и детские сады
В Томске откроются новые школы и детские сады
Власти Санкт-Петербурга утвердили региональный стандарт организации питания школьников
Власти Санкт-Петербурга утвердили региональный стандарт организации
Российские регионы готовы к проведению ЕГЭ по информатике на компьютере
Российские регионы готовы к проведению ЕГЭ по информатике на
В России выросли цены на легковые автомобили
В России выросли цены на легковые автомобили
Мила Кунис рассказала о жизни с мужем Эштоном Катчером и детьми на карантине: "Мы все созависимы"
Мила Кунис рассказала о жизни с мужем Эштоном Катчером и детьми на
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся
Более 900 студентов Владимирской области сдали демоэкзамен по стандартам WorldSkills
Более 900 студентов Владимирской области сдали демоэкзамен по
Определены призеры конкурса «Учитель года России – 2020»
Определены призеры конкурса «Учитель года России – 2020»
Иран запустил новейшую ракету-носитель
Иран запустил новейшую ракету-носитель
Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые вышли в свет после слухов о помолвке
Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые вышли в свет после слухов о

Топ на сегодня

В России вступает в силу закон о соцсетях
В России вступает в силу закон о соцсетях
Президент Чехии: Навальный не демократ, а националист
Президент Чехии: Навальный не демократ, а националист
Испания выдала России бизнесмена, обвиненного в уходе от налогов почти на 3 миллиарда рублей
Испания выдала России бизнесмена, обвиненного в уходе от налогов
Роспотребнадзор ожидает снижение заболеваемостью Covid-19 весной
Роспотребнадзор ожидает снижение заболеваемостью Covid-19 весной
Зеленский заявил о готовности помочь США в расследовании с Деркачем
Зеленский заявил о готовности помочь США в расследовании с Деркачем

Еще по теме

Меркель сделала заявление по санкциям против России после встречи с Трампом
Меркель отказалась уходить в отставку
Меркель поговорила с Путиным о вакцине против Covid-19
Меркель поддержала проведение новых выборов в бундестаг