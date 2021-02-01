Минпросвещения России представило Российскую Федерацию на первом заседании Рабочей группы по образованию «Группы двадцати»

Алексей Вольцев

28–29 января под председательством Италии в «Группе двадцати» состоялось первое заседание Рабочей группы по образованию, в котором Российскую Федерацию представила заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Светлана Феоктистова, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств Китая, Индии, Германии, Франции, Японии, Канады, Аргентины и других стран «Группы двадцати», а также таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ОЭСР.

Главными темами обсуждения стали влияние пандемии на систему образования, поддержка наиболее уязвимых групп населения, а также опыт внедрения странами дистанционных образовательных технологий.

При этом в презентации ЮНЕСКО Россия отмечена среди стран – лидеров «Группы двадцати» с самым высоким процентом окончивших школу обучающихся.

Российская сторона поделилась опытом организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также отметила важность совместной работы по вопросам трудоустройства выпускников образовательных организаций. В качестве примеров мер, реализуемых в Российской Федерации, приведены внедрение демонстрационного экзамена, конкурсы по профессиональному мастерству, проекты по линии ранней профессиональной ориентации.

В период председательства Италии в «Группе двадцати» в 2021 году запланированы разработка Декларации министров образования «Группы двадцати» о продвижении качественного, инклюзивного и равного образования для всех, совместной Декларации министров образования и труда «Группы двадцати» о переходе от образования к работе и Отчёта «Группы двадцати» об образовательных подходах, методологиях и инструментах для высококачественного инклюзивного цифрового и гибридного образования.