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Минпросвещения России представило Российскую Федерацию на первом заседании Рабочей группы по образованию «Группы двадцати»

Минпросвещения России представило Российскую Федерацию на первом заседании Рабочей группы по образованию «Группы двадцати»

28–29 января под председательством Италии в «Группе двадцати» состоялось первое заседание Рабочей группы по образованию, в котором Российскую Федерацию представила заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Светлана Феоктистова, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств Китая, Индии, Германии, Франции, Японии, Канады, Аргентины и других стран «Группы двадцати», а также таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ОЭСР.

Главными темами обсуждения стали влияние пандемии на систему образования, поддержка наиболее уязвимых групп населения, а также опыт внедрения странами дистанционных образовательных технологий.

При этом в презентации ЮНЕСКО Россия отмечена среди стран – лидеров «Группы двадцати» с самым высоким процентом окончивших школу обучающихся.

Российская сторона поделилась опытом организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также отметила важность совместной работы по вопросам трудоустройства выпускников образовательных организаций. В качестве примеров мер, реализуемых в Российской Федерации, приведены внедрение демонстрационного экзамена, конкурсы по профессиональному мастерству, проекты по линии ранней профессиональной ориентации.

В период председательства Италии в «Группе двадцати» в 2021 году запланированы разработка Декларации министров образования «Группы двадцати» о продвижении качественного, инклюзивного и равного образования для всех, совместной Декларации министров образования и труда «Группы двадцати» о переходе от образования к работе и Отчёта «Группы двадцати» об образовательных подходах, методологиях и инструментах для высококачественного инклюзивного цифрового и гибридного образования.

 

# Общество
По материалам: edu.ru
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