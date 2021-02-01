Минздрав назвал условия помещения пьяных в вытрезвители

Вадим Карасев

Помещать в вытрезвители будут только граждан в состоянии сильного опьянения, когда человек находится в беспомощном состоянии, а его жизни угрожает опасность, рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

Ни о каком принудительном удержании речь не идет, заверили в ведомстве. Также в вытрезвительные учреждения будут отвозить лишь тех, кто не нуждается в медицинской помощи.

"Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи", - сообщили сотрудники пресс-службы.

Решение о создании вытрезвителей остается за субъектами РФ с учетом региональной потребности. Правила их работы согласуют с Минздравом, МВД и Минтрудом.

Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях.

В декабре 2020 года был принят федеральный закон, который позволяет восстановить систему медицинских вытрезвителей - специализированных учреждений, в которых помогают людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения.