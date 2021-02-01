Мобильный «Кванториум» приедет в любую школу Забайкалья

Анастасия Иванова

В рамках акции «КвантоTime», которая проводится в Год науки и технологий, детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России выезжает во все школы Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Мобильный технопарк «Кванториум» открывает широкий спектр возможностей для юных исследователей из разных школ, позволяет познакомиться с технологиями будущего, заниматься инженерным творчеством и работать на современном высокотехнологичном оборудовании», – отмечает министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.

Наставники «Кванториума» проводят занятия по нескольким направлениям деятельности: «VR/Промдизайн», «Гео/IT-квантум», «Промробо/Аэроквантум», «Хай-тек – зона высокотехнологического оборудования».

Подать заявку на проведение занятий директора школ региона могут как по телефону: 8 (914) 461-27-60, так и по электронной почте: [email protected]

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Забайкалье в 2019 году были созданы два детских технопарка «Кванториум»: в Центре детско-юношеского технического творчества Забайкальского края по модели «Стандарт» и на базе Читинской детской железной дороги по модели «Мини».