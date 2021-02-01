Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мобильный «Кванториум» приедет в любую школу Забайкалья

Мобильный «Кванториум» приедет в любую школу Забайкалья

В рамках акции «КвантоTime», которая проводится в Год науки и технологий, детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России выезжает во все школы Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Мобильный технопарк «Кванториум» открывает широкий спектр возможностей для юных исследователей из разных школ, позволяет познакомиться с технологиями будущего, заниматься инженерным творчеством и работать на современном высокотехнологичном оборудовании», – отмечает министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.

Наставники «Кванториума» проводят занятия по нескольким направлениям деятельности: «VR/Промдизайн», «Гео/IT-квантум», «Промробо/Аэроквантум», «Хай-тек – зона высокотехнологического оборудования». 

Подать заявку на проведение занятий директора школ региона могут как по телефону: 8 (914) 461-27-60, так и по электронной почте: [email protected]

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Забайкалье в 2019 году были созданы два детских технопарка «Кванториум»: в Центре детско-юношеского технического творчества Забайкальского края по модели «Стандарт» и на базе Читинской детской железной дороги по модели «Мини».

 

# Общество
По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
«Национальная медиа группа» может сменить не только гендира, но и политику
«Национальная медиа группа» может сменить не только гендира,
Проект «Класс!»: российские специалисты поддержат преподавателей Узбекистана
Проект «Класс!»: российские специалисты поддержат преподавателей
Мобильный «Кванториум» приедет в любую школу Забайкалья
Мобильный «Кванториум» приедет в любую школу Забайкалья
В сельской школе Бурятии реализуется программа «Технологии Полета»
В сельской школе Бурятии реализуется программа «Технологии Полета»
Рейнсалу: Прибалтика должна показать ЕС пример с санкциями против России
Рейнсалу: Прибалтика должна показать ЕС пример с санкциями против
Первый номер электронного журнала «Вестник образования» в наступившем году посвящён развитию специальных школ
Первый номер электронного журнала «Вестник образования» в наступившем
Свыше 200 образцов новейшей военной техники представит Россия в Индии
Свыше 200 образцов новейшей военной техники представит Россия в Индии
Овечкин поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Овечкин поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов в истории
Погодная станция с двумя датчиками по выгодной стоимости
Погодная станция с двумя датчиками по выгодной стоимости
В Мьянме произошел военный переворот
В Мьянме произошел военный переворот
Кому доверить доставку товара из Китая? Секреты логистики
Кому доверить доставку товара из Китая? Секреты логистики

Топ на сегодня

"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма
"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие
Вакцину от коронавируса получили в ДНР
Вакцину от коронавируса получили в ДНР
Украина в феврале получит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer
Украина в феврале получит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Певица Келли Роуленд во второй раз стала мамой
Певица Келли Роуленд во второй раз стала мамой

Еще по теме

В Липецкой области готовится к открытию первый мобильный технопарк «Кванториум»
В Кузбассе детский мобильный технопарк «Кванториум» посетил сельский детский дом
Волгоградский мобильный «Кванториум» отправился в сельские районы
В Алтайском крае открылся детский технопарк «Кванториум»