Мобильный технопарк «Кванториум» проводит занятия для школьников Кировской области

Лидия Мартынова

В этом учебном году более 1000 школьников из сел и малых городов Кировской области пройдут обучение в мобильном технопарке «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Детский технопарк был создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Ребята обучаются по четырем направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность»/«Информационные технологии», «Геоинформационные технологии»/«Аэротехнологии», «Промышленная робототехника»/«Промышленный дизайн»; «Хай-тек».

В этом учебном году в дистанционном формате занятиями в мобильном «Кванториуме» охвачены школьники Котельничского, Орловского, Кумёнского, Сунского, Унинского, Богородского, Зуевского, Фалёнского, Кирово-Чепецкого, Нолинского, Немского, Оричевского и Верхошижемского районов.

В январе 2021 года занятия начались в очном формате. Сейчас в «Кванториуме» учатся ребята средней школы пгт Оричи.

Директор Центра технического творчества, оператора сети детских технопарков «Кванториум» в Кировской области, Ярослав Пивоваров отметил, что в первую очередь работа мобильного технопарка направлена на повышение доступности дополнительного образования для школьников из отдаленных районов области. Мобильный «Кванториум» позволяет повысить их интерес к техническим специальностям.

Во время обучения ребята приобретают навыки командной работы и проектного управления, развивают изобретательское мышление, знакомятся с высокотехнологичным оборудованием, создают собственные инженерные проекты.

«В настоящий момент система дополнительного образования Кировской области стремительно развивается, в том числе благодаря участию региона в нацпроекте «Образование». Работа мобильного технопарка позволяет создать для всех ребят, вне зависимости от места проживания, равные условия для самореализации. В 2021 году в Кировской области появится первый школьный детский технопарк «Кванториум» на базе лицея естественных наук. Это позволит охватить еще больше ребят изучением инженерно-технических специальностей и способствовать ранней профессиональной ориентации школьников», – информировал первый заместитель председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

