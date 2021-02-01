Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Мобильный технопарк «Кванториум» проводит занятия для школьников Кировской области

Мобильный технопарк «Кванториум» проводит занятия для школьников Кировской области

Мобильный технопарк «Кванториум» проводит занятия для школьников Кировской области

В этом учебном году более 1000 школьников из сел и малых городов Кировской области пройдут обучение в мобильном технопарке «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.
Детский технопарк был создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Ребята обучаются по четырем направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность»/«Информационные технологии», «Геоинформационные технологии»/«Аэротехнологии», «Промышленная робототехника»/«Промышленный дизайн»; «Хай-тек».

В этом учебном году в дистанционном формате занятиями в мобильном «Кванториуме» охвачены школьники Котельничского, Орловского, Кумёнского, Сунского, Унинского, Богородского, Зуевского, Фалёнского, Кирово-Чепецкого, Нолинского, Немского, Оричевского и Верхошижемского районов.

В январе 2021 года занятия начались в очном формате. Сейчас в «Кванториуме» учатся ребята средней школы пгт Оричи.

Директор Центра технического творчества, оператора сети детских технопарков «Кванториум» в Кировской области, Ярослав Пивоваров отметил, что в первую очередь работа мобильного технопарка направлена на повышение доступности дополнительного образования для школьников из отдаленных районов области. Мобильный «Кванториум» позволяет повысить их интерес к техническим специальностям.

Во время обучения ребята приобретают навыки командной работы и проектного управления, развивают изобретательское мышление, знакомятся с высокотехнологичным оборудованием, создают собственные инженерные проекты.

«В настоящий момент система дополнительного образования Кировской области стремительно развивается, в том числе благодаря участию региона в нацпроекте «Образование». Работа мобильного технопарка позволяет создать для всех ребят, вне зависимости от места проживания, равные условия для самореализации. В 2021 году в Кировской области появится первый школьный детский технопарк «Кванториум» на базе лицея естественных наук. Это позволит охватить еще больше ребят изучением инженерно-технических специальностей и способствовать ранней профессиональной ориентации школьников», – информировал первый заместитель председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Юрист пояснил, почему Навальному грозит реальный срок
Юрист пояснил, почему Навальному грозит реальный срок
Мобильный технопарк «Кванториум» проводит занятия для школьников Кировской области
Мобильный технопарк «Кванториум» проводит занятия для школьников
Минпросвещения России представило Российскую Федерацию на первом заседании Рабочей группы по образованию «Группы двадцати»
Минпросвещения России представило Российскую Федерацию на первом
Участники конкурса «Учитель года России – 2020» провели мастер-классы на площадке ВГСПУ
Участники конкурса «Учитель года России – 2020» провели мастер-классы
Стеклокристаллические оптические волноводы сохраняют свойства при высоких температурах
Стеклокристаллические оптические волноводы сохраняют свойства при
Две зеркальные даты в феврале 2021 года
Две зеркальные даты в феврале 2021 года
Первый канал представил фильм о феномене Ванги
Первый канал представил фильм о феномене Ванги
Монеточка и Виктор Исаев отметили свадьбу со звездными друзьями спустя месяц после бракосочетания
Монеточка и Виктор Исаев отметили свадьбу со звездными друзьями
В РЖД готовы перевозить белорусские нефтепродукты, но заявок пока нет
В РЖД готовы перевозить белорусские нефтепродукты, но заявок пока нет
Путин рекомендует административную преюдицию за призывы к экстремизму
Путин рекомендует административную преюдицию за призывы к экстремизму
Анджелина Джоли с дочерью Захарой на шопинге в Лос-Анджелесе
Анджелина Джоли с дочерью Захарой на шопинге в Лос-Анджелесе

Топ на сегодня

"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма
"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Задержанных детей на незаконных акциях в это воскресенье «в разы меньше»
Задержанных детей на незаконных акциях в это воскресенье «в разы
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом

Еще по теме

В Липецкой области готовится к открытию первый мобильный технопарк «Кванториум»
В Якутии запустили первый в регионе мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Саратовской области в 2020 году откроется первый мобильный «Кванториум»
В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»