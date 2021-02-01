Монеточка и Виктор Исаев отметили свадьбу со звездными друзьями спустя месяц после бракосочетания

Вадим Карасев

В конце прошлого года 22-летняя певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова. — Прим. ред.) вышла замуж за 33-летнего продюсера Виктора Исаева, который пишет для нее музыку. Отмечать торжество пара тогда не стала, да и в условиях пандемии это было практически невозможно.

Однако, дождавшись снятия ограничений, супруги все же решили отпраздновать свадьбу и закатили вечеринку в одном из столичных ресторанов, куда пригласили своих известных друзей. Гостями праздника стали Александра Бортич, Сергей Бурунов, Noize MC, Екатерина Варнава и ее возлюбленный Александр Молочников и другие друзья и коллеги пары.





Монеточка и Дарья ЗарыковскаяМонеточка и Виктор Исаев

Перед гостями Монеточка появилась в пышном белом платье и с фатой. Правда, в этом наряде она была не весь вечер — позже она сменила его на элегантное белое платье.





Монеточка и Noize MCМонеточка и Виктор ИсаевАлександра Бортич и Сергей Бурунов





Александр Молочников и Екатерина Варнава

Свадьба пары была неформальной. Все действие в основном происходило на сцене и танцполе. Жених и невеста принимали в тожестве самое непосредственное участие: они не только много танцевали, но и сами выступали перед гостями.

Необычным был и свадебный торт. Венчала трехъярусное лакомство, украшенное цветами, фигурка котенка.

Впрочем, и сама Монеточка признается, что ее свадьба отличается от других.

Наша свадьба не похожа на концовку сказки Disney, не похожа на свадьбу наших родителей, не похожа на стильное торжество инстаграм-селебрити. Она только наша. Чье-то счастье любит тишину, а мое любит громкие песни, танцы и искры радости, разлетающиеся повсюду. Потому что это я,

— делилась она.





Монеточка и Виктор Исаев

Несколько дней назад Монеточка удивила поклонников еще одной неожиданной новостью — она опубликовала снимок, на котором продемонстрировала округлившийся живот, и попросила подписчиков помочь выбрать пол ребенка. Но, как потом оказалось, это было шуткой — пока к пополнению в семье супруги не готовятся.



