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На базе калининградского «IT-куба» появится специализированный класс по обучению школьников IT-профессиям

На базе калининградского «IT-куба» появится специализированный класс по обучению школьников IT-профессиям

Центр цифрового образования детей Калининграда «IT-куб» Минпросвещения России подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Ростелеком». В рамках соглашения будет создан класс по обучению школьников IT-профессиям и основам цифровой экономики. Об этом сообщает пресс-служба информационного сайта Калининградской области. 

Специалисты компании установят, подключат и настроят оборудование для обучения школьников навыкам сетевого и системного администрирования.

По результатам обучения ребята смогут сами настраивать работу современных цифровых сервисов – облачного видеонаблюдения, элементов умного дома и других.

«С одной стороны, сотрудничество даст нам возможность быть в курсе актуальных трендов на рынке труда, получать информацию о востребованных компетенциях, с другой – говорить о выстраивании системы подготовки кадров для IT-отрасли. Мы знаем, что у «Ростелекома» и БФУ им. И. Канта есть успешный совместный проект «Молодая смена». Мы можем начать готовить ребят для этого проекта со школьной скамьи, вводя в профессию уже со средней школы», – отметил начальник «IT-куба» Калининграда Владимир Родионов.

# Общество
По материалам: edu.ru
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