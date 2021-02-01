«Национальная медиа группа» может сменить не только гендира, но и политику

Лидия Мартынова

В «Национальной Медиа Группе» (НМГ) — большая замена «на переправе». Компания, в числе активов которой «РЕН ТВ», «СТС Медиа», «Пятый канал», «Домашний», а также мультимедийный информационный центр «Известия», газеты «Спорт-экспресс» и «Metro Санкт-Петербург», ожидает прихода нового гендиректора.

С марта 2016 года пост гендиректора НМГ занимала Ольга Паскина. Выпускница юрфака Волгоградского госууниверситета и экономического факультета Волгоградского государственного технического университета, она также получила диплом Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете (США) по специальности executive management и прошла программу по лидерству в Калифорнийском университете в Беркли (США). Паскина в состав правительственной комиссии по развитию телерадиовещания в РФ, является членом попечительского совета киностудии «Ленфильм», входит в состав совета Фонда кино. По информации НМГ, за пять лет, что группой руководила Паскина, выручка компании выросла более, чем в пять раз — с 14,4 млрд рублей в 2015 году до 68,9 млрд рублей, а холдинг стал лидером по телевизионной аудитории в России с общей долей смотрения 26%.

Однако, как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собеседников на медиарынке, в группе существуют разногласия, связанные с политикой управления контентом и кадровыми решениями.

Следует отметить, что в декабре компанию покинули два топ-менеджера: гендиректор «НМГ Студии» Алексей Янчишин, считавшийся «правой рукой» Паскиной в холдинге и её заместитель по стратегии, а также гендиректор видеосервиса More.TV Денис Горшков.

Вокруг персоны нового гендиректора, который сменит Паскину, некоторое время существовала интрига, газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что пост займет человек «не из индустрии». Впрочем, вскоре картина прояснилась и стало известно, что НМГ возглавит Светлана Баланова. Она закончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза и пришла на работу в «Газпром-Медиа» (ГПМ) в марте 2020 года после того, как этот холдинг возглавил бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

В ГПМ Баланова отвечала за управление цифровыми активами, в том числе видеосервисом Premier. До назначения в ГПМ она на протяжении восьми лет она возглавляла один из крупнейших IT-холдингов IBS.

Ранее с 2010 по 2011 год Баланова была президентом международного бизнеса «Электронного мониторинга» компании 3 М, а также главным операционным директором компании 3 М Аттенти.

«Логично, чтобы руководить НМГ был назначен не „человек из индустрии“, а человек из бизнеса», — рассказал ИА Newstes один из московских политологов. — Вероятно, перед группой сейчас будут ставиться новые амбициозные задачи, для решения которых требуется иной подход, нежели тот, что существовал в последние годы».

По мнению политолога, несмотря на высокие официальные результаты деятельности, представленные НМГ, реальное положение на рынке, а главное — степень влияния на аудиторию, может отличаться.

«Конечно, первоочередная задача топ-менеджера такой структуры — управление финансовыми потоками, — констатирует эксперт. — Но, думаю, что цели нового руководства холдинга вряд ли будут рассматриваться в отрыве от редакционной политики.

По данным источников, на фоне нынешней смены руководства управление контентным бизнесом холдинга может перейти гендиректору «СТС Медиа» Вячеславу Муругову, в 2018 году выступавшего доверенным лицом Владимира Путина на выборах.

Напомним, НМГ была создана в 2008 году путем объединения медийных активов банка «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров Алексея Мордашова, ОАО «Сургутнефтегаз» и группы «Согаз». В числе прочих медиа-активов федерального масштаба НМГ владеет блокирующим пакетом акций «Первого канала». В ноябре 2020 года холдинг стал российским партнером крупнейшего мирового онлайн-кинотеатра Netflix.