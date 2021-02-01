Название товаров и их количество начнут отображать на всех кассовых чеках

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Впредь на всех кассовых чеках должно быть указано наименование и количество товара, а также цена за единицу продукции. Соответствующие нормы закона вступают в силу с 1 февраля.

Таким образом, заканчивается действие отсрочки об указании этих обязательных реквизитов для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы.

Законы, вступающие в силу с 1 февраля

Впредь за отсутствие обязательных реквизитов в кассовых чеках ИП начнут наказывать также как и остальных участников рынка: это считается нарушением порядка применения контрольно-кассовой техники и влечет административную ответственность. С должностных лиц за это могут взыскивать 1,5 — 3 тысячи рублей; с юридических лиц — 5-10 тысяч рублей. Также за это можно получить предупреждение.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.