Определены призеры конкурса «Учитель года России – 2020»
В Волгограде на площадке Волгоградской филармонии объявлены имена пятипризёровВсероссийского конкурса «Учитель года России – 2020».
Они продолжат борьбу за звание учителя года в третьем очном туре: учителям предстоит пройти конкурсное испытание «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», по итогам которого станет известен победитель.
Призёрами конкурса стали:
– Гуров Михаил Николаевич, учитель математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону (Ростовская область);
– Левченко Сергей Викторович, учитель математики средней школы № 7 города Майкопа (Республика Адыгея);
– Меньшиков Иван Андреевич, учитель математики гимназии № 166 города Санкт-Петербурга;
– Минец Диана Владимировна, учитель русского языка и литературы Женской гуманитарной гимназии города Череповца (Вологодская область);
– Цыдыпова Елена Батожаргаловна, учитель русского языка и литературы Российской гимназии № 59 города Улан-Удэ (Республика Бурятия).
Финальное мероприятие конкурса состоится 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. В результате из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.