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Определены призеры конкурса «Учитель года России – 2020»

Определены призеры конкурса «Учитель года России – 2020»


В Волгограде на площадке Волгоградской филармонии объявлены имена пятипризёровВсероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». 

Они продолжат борьбу за звание учителя года в третьем очном туре: учителям предстоит пройти конкурсное испытание «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», по итогам которого станет известен победитель.

Призёрами конкурса стали: 

– Гуров Михаил Николаевич, учитель математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону (Ростовская область);

– Левченко Сергей Викторович, учитель математики средней школы № 7 города Майкопа (Республика Адыгея);

– Меньшиков Иван Андреевич, учитель математики гимназии № 166 города Санкт-Петербурга;

– Минец Диана Владимировна, учитель русского языка и литературы Женской гуманитарной гимназии города Череповца (Вологодская область);

– Цыдыпова Елена Батожаргаловна, учитель русского языка и литературы Российской гимназии № 59 города Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Финальное мероприятие конкурса состоится 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. В результате из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.

# Общество
По материалам: edu.ru
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