Овечкин поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Вадим Карасев

Российский хоккеист Александр Овечкин сыграл первый матч после отстранения за нарушение карантина. Он забросил шайбу в ворота "Бостона" в дополнительное время, принеся своей команде "Вашингтон" победу (4:3 в пользу хозяев).

Это его 708-й гол по счету в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь спортсмен на седьмом месте в списке лучших бомбардиров лиги. Он сравнялся по результативности с бывшим канадским хоккеистом Майком Гартнером, опередив его по дополнительным показателям (Гартнер забил 708-й гол в 1432-й игре регулярного чемпионата, Овечкин — в 1157-й встрече).

Сейчас Овечкин равняется на канадца Фила Эспозито, который забросил 717 шайб за карьеру в НХЛ. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки — на его счету 894 гола в регулярных чемпионатах. На втором месте среди лучших бомбардиров — нападающий Горди Хоу (801 шайба), третье место занимает чешский форвард Яромир Ягр (766). В список лучших снайперов также входят бывшие хоккеисты Бретт Халл (741 гол) и Марсель Дионн (731 шайба).



Ранее Ruposters писал, что три российских хоккеиста попали в топ-10 лучших игроков НХЛ.

