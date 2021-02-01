Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Папоротник дома – основы ухода

Папоротник дома – основы ухода

Споровые растения уже более 400 млн лет произрастают на земле, и в их семье насчитывается более 10 тысяч видов. Все они очень разнообразны, но, пожалуй, самый яркий представитель споровых – это папоротник, который прекрасно растет и в условиях городской квартиры.

Условия для роста

Папоротник – это тропическое растение, которое не выносит яркий свет и жаркое солнце. Поэтому держать цветок необходимо на восточном или северном окне. Зимой папоротник нуждается в световом дне продолжительностью не менее 8 часов. На зиму растение можно переставлять на южное окно. В период короткого светового дня папоротники искусственно досвечивают.

Летом для правильного развития растению необходима температура около +22 градусов. Зимой возможно понижение температуры до +16 градусов. Недопустимы резкие перепады температуры и сквозняк, которых папоротники не выносят. При этом комнату, где растут эти цветы, регулярно нужно проветривать.

Если в комнате нет увлажнителя, папоротники обязательно следует опрыскивать. Цветы любит повышенную влажность, и из-за сухого воздуха отапливаемого помещения или летом в жару их листья теряют декоративность.


Правила ухода

Увлажнять папоротники следует часто, но при этом умеренно. Нельзя допускать ни пересушки земляного кома, ни сырости в вазоне.

Летом растение поливают каждые три дня, а зимой раз в неделю. Чтобы грунт в вазоне был все время умеренно увлажненным, по его поверхности раскладывают декоративную цветную гальку, которая служит мульчей.

Папоротник должен быть сильным и здоровым, ведь только тогда он будет пышным и красивым. Поэтому растение следует регулярно подкармливать. При внесении удобрений чередуют минеральные препараты и органику.

Подойдет жидкое комплексное удобрение для декоративно-лиственных, в составе которого много калия. Из органики предпочтительней подкормка, которая продается в цветочных магазинах – субстрат, переработанный червями. Можно один раз в месяц подливать цветок аквариумной водой.

В фазе активного роста папоротники удобряют каждые 10 дней. Во время отдыха растения подкормки вносят раз в месяц.

Чем реже будет пересаживаться растение, тем лучше, так как у папоротников очень чувствительные корни, и они тяжело переносят травмы. Взрослые растения пересаживают в более объемный вазон каждые два года. Новый горшок должен быть на 4 см больше в диаметре предыдущего.

И, наконец, папоротники очень не любят, чтобы их часто переставляли с места на место. Поэтому лучше выбрать сразу постоянное место для цветка.

# Интересное
По материалам: planktons
Заказать крауд

Последние новости

Минздрав назвал условия помещения пьяных в вытрезвители
Минздрав назвал условия помещения пьяных в вытрезвители
Армения одобрила применение российской вакцины «Спутника V»
Армения одобрила применение российской вакцины «Спутника V»
Япония выделит Афганистану $ 122,2 млн на поддержку гуманитарных программ
Япония выделит Афганистану $ 122,2 млн на поддержку гуманитарных
На базе калининградского «IT-куба» появится специализированный класс по обучению школьников IT-профессиям
На базе калининградского «IT-куба» появится специализированный класс
В Москве пройдет конкурс на создание символа школьного спорта
В Москве пройдет конкурс на создание символа школьного спорта
В Сочи построят общеобразовательную школу на 1100 мест
В Сочи построят общеобразовательную школу на 1100 мест
Что оставила после себя известная актриса Вера Глаголева
Что оставила после себя известная актриса Вера Глаголева
Новая технология должна превращать цыпленка в яйце из петуха в курицу
Новая технология должна превращать цыпленка в яйце из петуха в курицу
Little Big, Седокова и Artik & Asti станут ведущими юбилейного сезона "Орла и решки"
Little Big, Седокова и Artik & Asti станут ведущими юбилейного
Лунный день сегодня 1 февраля 2021 года
Лунный день сегодня 1 февраля 2021 года
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину

Топ на сегодня

"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма
"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Задержанных детей на незаконных акциях в это воскресенье «в разы меньше»
Задержанных детей на незаконных акциях в это воскресенье «в разы
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом

Еще по теме

Тропики в квартире – папоротник нефролепис
Декабрист. Как добиться цветения?
Тропики дома: юкка
Какой уход нужен Венерину волосу?