Папоротник дома – основы ухода

Алексей Вольцев

Споровые растения уже более 400 млн лет произрастают на земле, и в их семье насчитывается более 10 тысяч видов. Все они очень разнообразны, но, пожалуй, самый яркий представитель споровых – это папоротник, который прекрасно растет и в условиях городской квартиры.

Условия для роста

Папоротник – это тропическое растение, которое не выносит яркий свет и жаркое солнце. Поэтому держать цветок необходимо на восточном или северном окне. Зимой папоротник нуждается в световом дне продолжительностью не менее 8 часов. На зиму растение можно переставлять на южное окно. В период короткого светового дня папоротники искусственно досвечивают.

Летом для правильного развития растению необходима температура около +22 градусов. Зимой возможно понижение температуры до +16 градусов. Недопустимы резкие перепады температуры и сквозняк, которых папоротники не выносят. При этом комнату, где растут эти цветы, регулярно нужно проветривать.

Если в комнате нет увлажнителя, папоротники обязательно следует опрыскивать. Цветы любит повышенную влажность, и из-за сухого воздуха отапливаемого помещения или летом в жару их листья теряют декоративность.





Правила ухода

Увлажнять папоротники следует часто, но при этом умеренно. Нельзя допускать ни пересушки земляного кома, ни сырости в вазоне.

Летом растение поливают каждые три дня, а зимой раз в неделю. Чтобы грунт в вазоне был все время умеренно увлажненным, по его поверхности раскладывают декоративную цветную гальку, которая служит мульчей.

Папоротник должен быть сильным и здоровым, ведь только тогда он будет пышным и красивым. Поэтому растение следует регулярно подкармливать. При внесении удобрений чередуют минеральные препараты и органику.

Подойдет жидкое комплексное удобрение для декоративно-лиственных, в составе которого много калия. Из органики предпочтительней подкормка, которая продается в цветочных магазинах – субстрат, переработанный червями. Можно один раз в месяц подливать цветок аквариумной водой.

В фазе активного роста папоротники удобряют каждые 10 дней. Во время отдыха растения подкормки вносят раз в месяц.

Чем реже будет пересаживаться растение, тем лучше, так как у папоротников очень чувствительные корни, и они тяжело переносят травмы. Взрослые растения пересаживают в более объемный вазон каждые два года. Новый горшок должен быть на 4 см больше в диаметре предыдущего.

И, наконец, папоротники очень не любят, чтобы их часто переставляли с места на место. Поэтому лучше выбрать сразу постоянное место для цветка.