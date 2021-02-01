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Первый канал представил фильм о феномене Ванги

Первый канал представил фильм о феномене Ванги

Первый канал показал болгарский фильм "Ванга: Человек и Феномен", приуроченный к 110-летию со дня рождения знаменитой ясновидящей. Премьера фильма состоялась тридцать первого января.
 
Постановщиком и автором фильма стал Стоян Петров. В перечне создателей картины можно обнаружить Кирсана Илюмжинова, первого президента Калмыкии и IV главу ФИДЕ. Илюмжинов, как и другие авторы фильма, делится своими воспоминаниями о Ванге и ее невероятных предсказаниях.
 
В фильме есть интервью с журналистом Сергеем Косторным, который приходился Ванге кумом. Он отметил, что болгарская ясновидящая оставила несколько предсказаний на 2020-2021 годы еще в далеком 1995 году. Косторной заявил, что Ванга, в частности, предсказала пандемию коронавируса. "Я спросил ее — что ты видишь? Это какая-то новая чума? Она ответила, что я сам все увижу. Сказала — не дай Господь перенести такое. Новая напасть придет к нам от желтых людей, а к ним — непосредственно из космоса", — сказал Косторной.
 
Вспоминая о Ванге, журналист Богомила Косатева отметила, что у ясновидящей был интересный взгляд на успех. "Она говорила, что у каждого человека есть несколько стремлений (карьера, семья, здоровье, и так далее), но их не больше, чем пальцев на руке. Если человек очень сильно захочет успеха в чем-то, то ему предстоит найти что-то, чем он сможет расплатиться за этот успех. Если много получаете, то и расплачиваться придется чем-то очень ценным", — заявила Косатева.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru
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