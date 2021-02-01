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Первый номер электронного журнала «Вестник образования» в наступившем году посвящён развитию специальных школ

Первый номер электронного журнала «Вестник образования» в наступившем году посвящён развитию специальных школ

«Специальные школы России: вектор развития» – такова тема январского номера электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

На сегодняшний день в стране насчитывается более 1 млн 700 тыс. учащихся с ОВЗ и инвалидностью. При этом для всех детей вне зависимости от состояния здоровья обеспечивается качественное образование. Такие ребята могут учиться как в инклюзивных, так и в специальных образовательных организациях, которые реализуют адаптированные образовательные программы. Об этом в обращении к читателям рассказал заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов.

«Для нас особое значение имеет создание такой образовательной среды, которая не только сохраняет, но и укрепляет здоровье ребят, гибко подстраиваясь под особенности развития, индивидуальные возможности каждого из них. Наш приоритет – повышение качества образовательного процесса в целом, в том числе через обновление его содержания», – пояснил Денис Грибов.

Заместитель Министра напомнил о том, что с 2019 года в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» реализуется отдельное мероприятие по обновлению материально-технической базы специальных школ. В пролонгированной версии проекта данное мероприятие сохранилось. Понимая важность существования таких организаций, Минпросвещения России планирует к 2030 году оснастить и модернизировать инфраструктуру всех специальных школ страны.

О том, как именно обновляются содержание образования и материально-техническая база специальных школ, рассказала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская. Она отметила важность социализации учащихся с ОВЗ и инвалидностью, их своевременной профориентации и профессионального самоопределения.

«В отдельных образовательных организациях – специальных школах – трудовое воспитание занимает одно из центральных мест в учебном процессе – ребята учатся трудовым навыкам до 12 учебных часов в неделю в течение пяти-девяти лет. Крайне важно обеспечить получение обучающимися тех навыков, которые пригодятся им в будущем для трудоустройства по востребованной на рынке труда специальности», – подчеркнула Лариса Фальковская.

Повышение качества образования, профориентация детей с ОВЗ и инвалидностью, их социализация невозможны без гармоничного пространства, оснащённого современным оборудованием. По мнению директора Института коррекционной педагогики РАО Татьяны Соловьёвой, «благодаря новым трудовым мастерским и оснащённым современным оборудованием учебным кабинетам рабочее пространство можно гибко видоизменять, подстраивая под особые образовательные потребности обучающихся».

Также в новом выпуске журнала «Вестник образования» представлены результаты обновления отдельных образовательных организаций (специальных школ) нескольких регионов: Брянской, Воронежской, Калининградской областей и Красноярского края. Все они – победители Всероссийского конкурса «Доброшкола–2020», проводимого в рамках реализации мероприятия для выявления и транслирования инновационных решений.

Кроме этого, о дорожных картах развития специальных школ в своих регионах рассказали представители органов исполнительной власти в сфере образования Ленинградской, Ульяновской, Воронежской областей, Кабардино-Балкарской Республики и Камчатского края.

Пополнились новыми материалами разделы «Методический опыт», «Документы» и «Календарь событий». Рубрика «Новости» обновляется на сайте электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России ежедневно и включает обзор наиболее важных событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

Электронный журнал «Вестник образования» Минпросвещения России выходит ежемесячно, размещается в свободном доступе без необходимости оформления подписки.

# Общество
По материалам: edu.ru
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