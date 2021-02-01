Политолог констатировал провал несанкционированных акций

Вадим Карасев

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал состоявшиеся несогласованные акции протеста в Москве и других городах страны провальными.

"Это провал и разочарование, если в двух слова. Координации никакой, численность, мягко говоря, тоже никакая. Со всеми журналистами и зеваками еле-еле две тысячи насчитали. И то — я сомневаюсь", — отметил он.

Мартынов отметил, что их организаторы "бросили своих сектантов немногочисленных, которых удалось привлечь... их бросили на произвол судьбы и милость-гуманизм правоохранителей".

Таким образом, по мнению политолога, оппозиция попыталась создать иллюзию географической поддержки Навального, но на деле силовиков на митингах оказалось больше протестующих.