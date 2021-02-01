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Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину

Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон может приехать в Украину до конца первого полугодия. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"На данный момент у нас нет даты из-за пандемии. Президент Макрон в настоящее время не путешествует. Он не покидал Францию с середины декабря. Его последний визит был в Брюссель, не двусторонний и не очень далеко. Я хочу быть очень осторожным, но я ожидаю, что этот визит может произойти к концу первого полугодия", - сказал де Понсен.

По его словам, в этом визите есть большая необходимость, поскольку последним президентом Франции, который официально посетил Украину, был Жак Ширак в 1998 году.

"Принцип визита согласован, потому что, как я уже сказал, между двумя президентами очень хорошие отношения, и президент Макрон очень хочет приехать. Президент Зеленский неоднократно подтверждал приглашение. Между нашими странами не хватает визитов на высшем уровне. Последним президентом Франции, который официально посетил Украину, был Жак Ширак в 1998 году. Это было очень давно. Следовательно, в этом есть необходимость. И для этого визита на таком высоком уровне есть много материала", - добавил посол.

В центре визита будут двусторонние программы, а также политическое измерение, отметил де Понсен.

"Что касается содержания, здесь будет на что обратить внимание. Есть очень важные двусторонние программы: вертолеты, патрульные катера, локомотивы, водоочистная станция в Мариуполе. У нас есть еще несколько проектов в Луганской области. Это просто для экономики. Культурная, научная, университетская и лингвистическая часть тоже велика. Могу вам сказать, что если приедет президент Макрон, он будет перегружен проектами и программами. Политическое измерение, очевидно, также будет в центре президентского визита", - подытожил посол.
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По материалам: gogetnews.info
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