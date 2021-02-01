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Президент Чехии: Навальный не демократ, а националист

Президент Чехии: Навальный не демократ, а националист

Президент Чехии Милош Земан назвал российского оппозиционера Алексея Навального националистом, а обстоятельства, связанные с ним — балаганом.

Человек, участвующий «в ряде националистических шествий», поддерживающий «сталинские депортации, например, чеченцев», является «российским националистом», считает Земан.

«Ситуация с этим Навальным — это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию… Что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист», — сказал он.

По словам Земана, Навальный выступает против лично президента Владимира Путина.

«Он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что он сам хотел бы быть на его месте», — сказал чешский президент.

Как сообщало ИА Newstes, ранее МИД России, комментируя заявления иностранных политиков по ситуации с Навальным, призвал их не вмешиваться во внутренние дела страны. Отметим также, что поддержку Вашингтоном незаконных акций за Алексея Навального в Москве считают доказанным фактом грубого вмешательства США в дела РФ.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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