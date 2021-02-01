Президент Чехии: Навальный не демократ, а националист
Президент Чехии Милош Земан назвал российского оппозиционера Алексея Навального националистом, а обстоятельства, связанные с ним — балаганом.
Человек, участвующий «в ряде националистических шествий», поддерживающий «сталинские депортации, например, чеченцев», является «российским националистом», считает Земан.
По словам Земана, Навальный выступает против лично президента Владимира Путина.
Как сообщало ИА Newstes, ранее МИД России, комментируя заявления иностранных политиков по ситуации с Навальным, призвал их не вмешиваться во внутренние дела страны. Отметим также, что поддержку Вашингтоном незаконных акций за Алексея Навального в Москве считают доказанным фактом грубого вмешательства США в дела РФ.